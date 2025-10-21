Bizarr helyzetben kapták le a Jonas Brothers sztárját, mindent tagad

A Jonas Brothers énekese, Joe Jonas továbbra is tagadja a droghasználatot, miután egy videó készült róla, amin az orrát piszkálja...

Bizarrvideó terjed a Jonas Brothers énekeséről. / Fotó: NurPhoto via AFP

Kellemetlen pillanatban kapták lencsevégre a Jonas Brothers sztárját

A 36 éves Joe legújabb interjújában, amelyben a testvéreivel, Nickkel és Kevinnel való turnézásról beszélt, tisztázta a róla keringő, nem is olyan apró pletykát az állítólagos kokainhasználatáról.

Soha életemben nem nyúltam kokainhoz.

- mondta az Esquire-nek az október 20-án megjelent interjúban.

Viszont ha meg is tenném, valószínűleg egy kicsit ügyesebben csinálnám, nem a színpadon.

- tette hozzá.

Joe megjegyzése egy nemrégiben készült videóra utalt, amely futótűzként terjedt az interneten: a felvételen ő látható, amint élő fellépés közben az orrát piszkálja. A felvételen egy rajongó ráközelít az énekesre, aki a színpad szélére lép, hogy tükörben ellenőrizze az orrát.

A közösségi médiában azonnal beindultak a találgatások, sokan azt állították, hogy a Cake by the Ocean énekese kokaint használ.

Lol, soha nem voltatok még taknyosak?

- vágott vissza a pletykáknak Joe.

Szerelmi életéről is beszámolt a zenész

Az interjú során a Rocktábor egykori sztárja elárulta, hogy a testvéreivel való turnézás nem sokat segít a randizás terén.

Öt koncert egymás után nem teszi egyszerűvé, hogy találkozz valakivel egy kávéra

Az énekes hozzátette, hogy jelenleg nincs fent semmilyen társkereső alkalmazáson, de a közösségi médián keresztül is ismerkedett már meg emberekkel. Hozzátette, hogy elég aktív online életet élt, így első kézből futott össze a kokainos pletykával is, amire gyorsan reagált.

Joe két kislányt nevel volt feleségével, Sophie Turnerrel, Willát és Delphinet. A Trónok harca színésznőjével 2019-ben házasodtak össze, majd 2024-ben váltak el. A nyáron egy közeli forrás elmondta, hogy az egykori pár megtalálta a közös hangot a szülőségben, és sikerült kialakítaniuk egy működő kommunikációs rendszert - írta a People.