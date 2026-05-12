John Lennon utolsó napja és John Travolta első filmje is a vásznon: Íme, a Cannes-i Filmfesztivál legjobban várt filmjei

Minden filmkedvelő árgus tekintetét szegezi Dél-Franciaország felé május 12. és 23. között. Tudniillik ekkor rendezik meg a Cannes-i Filmfesztivált, méghozzá immár 79. alkalommal, melyen Rami Malek, Scarlett Johansson, Léa Seydoux vagy Sebastian Stan neveivel fémjelzett csillaghullást rendeznek, John Travolta pedig direktori debütálásra készül. Az elképesztő sztárparádé mellett eget rengető visszatéréseknek is tanúi lehetünk, illetve magyar sikereknek is drukkolhatunk majd. Az Origo pedig összegyűjtötte, mely alkotásoknak lesz érdemes külön figyelmet szentelni az idei Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon!
Lassan már tíz éve annak, hogy nemrégiben még hazánkban forgató Rami Malek Freddie Mercury-ként énekelte be magát a nézők szívébe a Bohém rapszódiában. Nem kizárt, hogy a második aranyszobrocskáját a Cannes-ban bemutatott filmje, a The Man I Love hozhatja neki házhoz, melyben egy halálos beteg színészt alakít, aki élete utolsó szerepére készül.
A Paper Tiger-ben pedig nem Oscar-díjak, hanem orosz maffiózók jönnek házhoz, méghozzá Adam Driver, Scarlett Johansson és Miles Teller otthonához, akik egy lehengerlő krimidrámával készülnek felcsigázni a fesztivál hangulatát.
A fesztivál felhozatalát a lehengerlő és olykor sokkoló élettragédiák is színesítik majd. Ebbe a táborba tartozik majd a németek és lengyelek által közösen készített Vaterland, melyben Thomas Mann regénybeillő életét csodálhatjuk meg a vásznon. Méghozzá a német filmgyártás olyan sztárjai tolmácsolásában mint Sandra Hüller vagy August Diehl.
A Beatles-rajongóknak pedig igazi csemege, vagyis inkább örökké keserű pirula lesz a John Lennon: The Last Interview, amiben a zenekar egykori frontemberének utolsó napját követhetjük nyomon. Steven Soderbergh dokumentumfilmjében az archív felvételek napjainkban készült interjúkkal lett ötvözve, hogy felidéztesse a közönséggel ezt a szomorú, de egyben történelmi napot, John Lennon halálát.
Szexi színésznőkből sem leszünk híján a 2026-os Cannes-i Filmfesztiválon, ám mindannyian. A Gentle Monsterben a Becstelen brigantyk és a James Bond-filmek szépsége, Léa Seydoux fog egy sikeres zongoristát alakítani, aki a kiégés elől vidékre menekülő férjének a lelkét igyekszik ápolni.
A nemrég még az HBO Maxot a Társ címre keresztelt horrorjával letaroló Sophie Thatcher pedig úgy tűnik, nem képes elhagyni ezt a zsánert. A francia közönséget ugyanis ezúttal a Her Private Hell című filmjével igyekszik megborzongatni.
Mielőtt még Harvey Denté változna a Batman folytatásában, Sebastian Stan felismerhetetlen külsővel sokkolja Cannes közönségét egy román-norvég koprodukcióban. A hatalmas sikerre vagy bukásra készülő Bosszúállók sztárja ugyanis kopaszra borotvált fejjel, borostával és szemüveggel köszön vissza a vászonról a Fjord című családi drámában, melynek másik főszereplője az utóbbi évek egyik legfelkapottabb európai színészóriása, Renate Reinsve lesz.
Hasonlóan meghökkentő lehet Pedro Almodóvár visszatérése is. A spanyol direktorlegenda tavaly nem rukkolt elő semmivel sem Cannes-ban, idén viszont ismét szerepel a műsorlistán, mi több, a műfajokat mesterien ötvöző, Bitter Christmas című tragikomédiája lehet a fesztivál egyik nagy meglepetése.
Cannes nem is lenne teljes, ha nem drukkolhatnánk egy vagy akár több honi alkotásnak vagy filmkészítőnek. Idén ráadásul több film is szerepel a programban, mely hazánkhoz köthető: ott van például a Szajki Péter nemzetközi szereplőbrigádot felvonultató, az anyaság nehézségeit elregélő Mielőtt elhagyjuk Toszkánát című drámája. De a francia Riviérán rendezik meg Nemes Jeles László legújabb mozijának, a Moulinnek is a díszbemutatóját. A francia nyelvű mű a második világháborúba, a nácik által megszállt Franciaországba kalauzolja vissza a nézőket, ahol a címszereplő, Jean Moulin élettörténetét követhetjük nyomon.
Noha a versenysorozat részét nem képzi, mégis a Cannes-i Filmfesztivál 2026-os felhozatalának talán legizgalmasabb darabja a 72 éves John Travolta rendezői debütálása. A táncoslábú színészóriás még 1997-ben jelentette meg az egy repülésért rajongó kisfiú és az édesanyja utazásairól szóló Propeller One-Way Night Coach című regényét, melyet közel 30 év elteltével végül maga filmesít meg.
