John Lennon utolsó napja és John Travolta első filmje is a vásznon: Íme, a Cannes-i Filmfesztivál legjobban várt filmjei

Minden filmkedvelő árgus tekintetét szegezi Dél-Franciaország felé május 12. és 23. között. Tudniillik ekkor rendezik meg a Cannes-i Filmfesztivált, méghozzá immár 79. alkalommal, melyen Rami Malek, Scarlett Johansson, Léa Seydoux vagy Sebastian Stan neveivel fémjelzett csillaghullást rendeznek, John Travolta pedig direktori debütálásra készül. Az elképesztő sztárparádé mellett eget rengető visszatéréseknek is tanúi lehetünk, illetve magyar sikereknek is drukkolhatunk majd. Az Origo pedig összegyűjtötte, mely alkotásoknak lesz érdemes külön figyelmet szentelni az idei Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon!

Scarlett Johanssont orosz maffiózók kergetik

Lassan már tíz éve annak, hogy nemrégiben még hazánkban forgató Rami Malek Freddie Mercury-ként énekelte be magát a nézők szívébe a Bohém rapszódiában. Nem kizárt, hogy a második aranyszobrocskáját a Cannes-ban bemutatott filmje, a The Man I Love hozhatja neki házhoz, melyben egy halálos beteg színészt alakít, aki élete utolsó szerepére készül.

A Paper Tiger-ben pedig nem Oscar-díjak, hanem orosz maffiózók jönnek házhoz, méghozzá Adam Driver, Scarlett Johansson és Miles Teller otthonához, akik egy lehengerlő krimidrámával készülnek felcsigázni a fesztivál hangulatát.

John Lennon utolsó napja

A fesztivál felhozatalát a lehengerlő és olykor sokkoló élettragédiák is színesítik majd. Ebbe a táborba tartozik majd a németek és lengyelek által közösen készített Vaterland, melyben Thomas Mann regénybeillő életét csodálhatjuk meg a vásznon. Méghozzá a német filmgyártás olyan sztárjai tolmácsolásában mint Sandra Hüller vagy August Diehl.

A Beatles-rajongóknak pedig igazi csemege, vagyis inkább örökké keserű pirula lesz a John Lennon: The Last Interview, amiben a zenekar egykori frontemberének utolsó napját követhetjük nyomon. Steven Soderbergh dokumentumfilmjében az archív felvételek napjainkban készült interjúkkal lett ötvözve, hogy felidéztesse a közönséggel ezt a szomorú, de egyben történelmi napot, John Lennon halálát.

Szexi színésznők hódítják meg a dráma és a horror műfaját

Szexi színésznőkből sem leszünk híján a 2026-os Cannes-i Filmfesztiválon, ám mindannyian. A Gentle Monsterben a Becstelen brigantyk és a James Bond-filmek szépsége, Léa Seydoux fog egy sikeres zongoristát alakítani, aki a kiégés elől vidékre menekülő férjének a lelkét igyekszik ápolni.