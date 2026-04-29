Tíz centit levágtak a férfiasságából, így is hódít ez a férfi

A legtöbb férfi lába ösztönösen összezár, ha olyan történetet hall, mint amilyen Steven Hamillé. A brit fickót a sors kényszerítette térdre, ami miatt a férfiasságán és a becsületén is csorba esett – volna, ha ő nem tart ki és bizonyítja be, hogy a szerelemben valóban nem a méret a lényeg. Hiába operálták le egy halálos betegség miatt a férfiassága nagy részét, ugyanúgy képes maradt szexuális életet élni.
Steven Hamill gondtalanul élte a mindennapjait és élvezte a szexuális élet gyönyöreit, mígnem 2019 áprilisában egy sokkoló diagnózis örökre megváltoztatta az életét: a péniszrák tünetei jelentkeztek a nemi szervén. A hír már önmagában bárkit padlóra küldött volna, ám a diagnózist egy újabb fájdalmas hír követte – a rák miatt 10 centit le kellett vágni Steven férfiasságából, hogy megmeneküljön az élete. Választása nem volt, különben a rák átterjedt volna a teste más részeire. A műtét után úgy hitték, a 33 éves férfi élete romba dől, a szexuális életének annyi és párkapcsolatra is csak nehezen talál majd. Egy darabig ő maga is azt hitte, hogy az orvosi beavatkozás után lemondhat a családalapításról
A felépülését rengeteg fizikai és lelki fájdalom kísérte, nem beszélve az emberek gúnyolodásáról.
Steve egy brit kisvárosban élt, ahol hiába tartotta volna titokban a tragédiáját, ott a falnak is füle volt. Hamar kiderültek a vele történtek, ő pedig gúnyolódás tárgya lett. Egy becenevet találtak ki neki: Csonka.
A gúnynév mintha örökre ráragadt volna: minden alkalommal, ha társaságban volt, nem menekülhetett a szóbeli bántástól. Jelentkezhettek volna rajta a depresszió tünetei, a mentális egészségére is kihathatott volna a sok megaláztatás, ám ekkor jött a fordulat, ami mára világhírűvé tette őt.
Ahelyett, hogy padlóra került volna, megmutatta, hogy a méret nem számít, a férfiasság nem centikben mérendő. A partnernői eleinte kétkedve fogadták a helyzetet, ám Steve minden félelmükre rácáfolt. Ő lett a brit kisváros Casanovája, állítja: valóságos akrobata az ágyban. Na de hogy mi a titka? Megtanulta olyan szinten kezelni a testét és a partnerei igényeit, amiről – állítja – a „teljes csomaggal” felszerelt férfiaknak fogalmuk sincs. Különféle játékos szexpózok, kitartás és hihetetlen rugalmasság az ágyban – ezek lettek a névjegyei.
A nők nem egy mérőszalaggal várnak a hálószobában, hanem egy férfit akarnak, aki tudja, mit csinál
– árulta el sejtelmesen a DailyStarnak.
Hét év telt el a szörnyű diagnózis és a péniszoperáció óta, és ma már nem szégyelli, ami vele történt. Egyfajta büszkeséggel tölti el. A depresszió ellen erőt merített, rácáfolt a férfi sztereotípiákra. Olyannyira, hogy azóta lett egy szerelme, akivel 2022-ben közös gyerekük is született.
