Jacob Elordi a támadások kereszttüzében: ezért nem jelent meg a Cannes-i Filmfesztiválon

Jacob Elordi törött lábujja miatt nem vesz részt a 2026-os Cannes-i Filmfesztiválon, ami heves reakciókat váltott ki a filmrajongók körében, miután kiderült, hogy Stellan Skarsgård a sztrókja ellenére is megjelent az eseményen.

Stellan Skarsgård a Cannes-i Filmfesztiválon (Fotó: Simone Comi)

Nos, a lépteim ruganyossága kissé megkopott. Sztórokot kaptam, és próbálok felmenni az összes lépcsőn… Nagyon nehéz

- mondta el a 74 éves Skarsgård, aki jelenleg a 79. Cannes-i Filmfesztivál zsűritagjaként van jelen az eseményen.

A 28 éves Elordi - akit sokan az Eufória című sorozatból ismerhetnek -, még május elején jelentette be, hogy nem lesz képes zsűritagként részt venni a május 12. és 23. között zajló rangos filmfesztiválon, miután eltörte a lábujját.

Skarsgård három évvel ezelőtt kapott sztrókot, amelynek következményeivel a mai napig együtt él. A svéd színész - aki tavaly nagy sikert aratott Joachim Trier Érzelmi érték című filmjében -, a promóciós körút során egészségi állapotáról is beszélt:

Nem tudok végigkövetni egy gondolatot, vagy olyan érvelést felépíteni, amely több mondaton átível és végül eljut a lényegig. Ez rendkívül frusztráló. Ugyanakkor élek. Tudok dolgozni.

A színész azt is kiemelte, hogy nem fél a haláltól, hozzátéve: 74 évesen szerinte már „túlórázik”.

Most, hogy a Cannes-ban adott interjúja elterjedt az interneten, az emberek nemcsak a sztár elkötelezettségét dicsérik, hanem Elordit is kritizálják, amiért egy törött lábujj miatt nem jelent meg.

Stellan Skarsgård állapotáról mesélt a Cannes-i Filmfesztiválon: