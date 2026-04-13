„Rájött, hogy mélyponton van” - Britney Spears bevonult az elvonóra

Britney Spears esete egészen döbbenetes, hiszen talán sose volt még olyan énekesnő, aki akkora sikereket ért el, mint ő, majd olyan mélyre zuhant, mint senki más; ráadásul úgy, hogy az egészet mindenki láthatta. Az egykori popsztár nagyon élvezte az utóbbi évek szabadságát, de a rajongói nagyon aggódtak érte, ugyanis a viselkedése alapján valami nagyon nem volt rendben vele – mint kiderült, volt alapja az aggodalomnak.

Britney Spears nemrég ittasan vezetett, elkapták

Britney Spears zavarba ejtő nyilvános pucérkodásai és furcsa táncelőadásai először csak megmosolyogtatták az embereket, de utána egyre inkább úgy tűnt, hogy komoly problémái lehetnek a világsztárnak, hiszen a megnyilvánulásai is olyanok voltak, amik alapján segítségre lehet szüksége, ráadásul nemrég rajtakapták, hogy ittasan vezet.

Most kiderült, hogy a környezete hosszas unszolására, de önként bevonult az elvonóra Britney Spears, aki állítólag alkohol- és drogproblémákkal küzd.

A források szerint Britney Spears azért hozta meg ezt a döntést, mert „rájött, hogy mélyponton van”. Az egyelőre nem derült ki, hogy pontosan melyik rehabilitáció központban van, illetve azt sem lehet tudni, hogy meddig marad, de elképzelhető, hogy most sokáig nem fogunk róla hallani, mivel hosszú utat kell megtennie a teljes felépülésig.