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„Próbálok vele együtt élni...” – Kiderült az igazság: Ezzel küzd Dévényi Tibor

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Őszinte vallomás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 20:30
betegségDévényi Tibor
Tiszta vizet öntött a pohárba! Dévényi Tibor exkluzív interjúban mesélt egészségügyi állapotáról.
Bors
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Hónapok óta megy a találgatás a közkedvelt Dévényi Tibor állapotáról, akiről az utóbbi időben keveset hallhattunk. A showbiznisz veteránja most tiszta vizet öntött a pohárba, és elmesélte a Borsnak, miként telnek a napjai. Bár többen műtéti beavatkozásról beszéltek, a lemezlovas elárulta, hogy valami teljesen más áll a háttérben. A valóságban nem egy operáció kényszerítette pihenőre, hanem a korábban már említett, hosszabb ideje tartó makacs térdfájdalmai, és az ezeket követő rehabilitációs időszakok határozzák meg a mindennapjait.

Dévényi Tibor súlyos térdfájdalmakkal küzdd, ezért már csak otthonról tud dolgozni.
Dévényi Tibor betegsége ellenére is aktív (Fotó: Szabolcs László)

Így van most Dévényi Tibor

Bár a jelenlegi állapota miatt a stúdióba már képtelen személyesen bejárni, a rádiózást és a rajongókat egyetlen percre sem hajlandó elengedni, így az otthoni kényelemből folytatja a munkát. A legendás lemezlovas most kendőzetlen őszinteséggel mesélt jelenlegi állapotáról:

Nem volt egészségügyi beavatkozásom, rehabilitáción voltam, ellenőrizték időnként a lábamat. Minden rendben van velem, amennyire lehet egy 80 évesnek, aki a showbizniszben dolgozik

nyilatkozta Dévényi Tibor, ám rögtön rátért arra a tényre, amivel nap mint nap meg kell küzdenie:

Dévényi Tibor otthoni rádióstúdiójából szórakoztatja hallgatóit.
Dévényi Tibor rádiós műsorvezető kora ellenére sem hajlandó feladni hivatását (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Nem a legjobb ebben a korban betegeskedni, meg bottal járni, de hát ezt dobta a gép, próbálok vele együtt élni. A feleségem segít nekem otthon.” A nehézségek és a bezártság ellenére a három kívánság atyjának esze ágában sincs végleg feladni a hivatását, otthonát valóságos főhadiszállássá alakították át, hogy ne kelljen elszakadnia a rajongóktól.

A technikát idehozták nekem a rádiózáshoz, és így otthonról adom az adásokat. Sok zenével, hírekkel, pletykákkal és egyéb retrós felütéssel. Egyedül csinálom az egészet, és az a legjobb, hogy gyakorlatilag telefonon mindenkit el tudok érni, így nagyon könnyen boldogulok

– újságolta Dévényi Tibi bácsi, bizonyítva, hogy ha a lába már nem is a régi, a hangja és a szíve továbbra is a közönségé. Hál' Istennek a képernyőtől sem szakadt el teljesen, hiszen néhány hónapja a TV2 nagy sikerű Kincsvadászok VIP műsorában is feltűnt, ahol jó egészségben, a rá jellemző páratlan humorral és energiával kápráztatta el a nézőket.

 

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