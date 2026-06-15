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Tragédia: hatalmasat tévedtek a rendőrök, egy 9 éves kislány életébe került

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 22:00
tévedéstragédia
Azt hitték a család autójára, hogy a rablók ülnek benne.

Felfoghatatlan tragédia történt, miután életét vesztette egy kilencéves kislány azok után, hogy a rendőrök tévedésből családja autójára nyitottak sortüzet, miután azt hitték, ők azok a menekülő ékszerrablók, akiket kerestek. A kis Hania Ahmed édesanyjával, Dr. Sindrával, édesapjával Adeellel és testvérével Aafannal utazott rokonlátogatása, amikor hirtelen két rablóval találták magukat szembe, akik kikényszerítették tőlük ékszereiket. A rendőrök hamar a helyszínre érkeztek, azonban tévesen azt hitték, a menekülő tolvajok a család autójában vannak, ami végül Hani életébe került.

Tévedésből történt felfoghatatlan tragédia
Tévedésből történt felfoghatatlan tragédia Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Tévedésből történt felfoghatatlan tragédia

Mivel a rendőrök azt látták, hogy a család autója azonnal elhajt a helyszínről azt feltételezték, hogy a rablókhoz tartozik, és válogatás nélkül tüzet nyitottak az autóra. A történtek miatt az apa elvesztette uralmát az autó felett, majd nekiütközött valaminek. Habár kórházba vitték őket, Haniát már a helyszínen halottnak nyilvánították. Az apa és kislány testvére további kezelésekre szorultak, az anya sértetlen maradt. 

A történtek miatt a Pakisztáni Szövetség főtitkára, Asim Chaudhry így nyilatkozott:

Ez egy rendkívül sokkoló hír, különösen a kilencéves gyermek halála miatt. Azonnali vizsgálat indult. 

A tényleges rablókat később egy rendőrségi összecsapán során megölték. A helyi hatóság közlése szerint az előzetes vizsgálatok után a családi tragédia miatt egy rendőrt őrizetbe vettek, írja a Mirror.

 

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