„Retteg a börtöntől” – fiai vették rá Britney Spearst a rehabra

Britney Spears a legutóbbi hírek szerint rehabilitációs intézetbe vonult, és egy forrás szerint ezt elsősorban a fiai miatt tette.
Az online közzétett furcsa videókkal aggodalmat keltő, fiatalon rendkívül sikeres énekesnőt nemrég tartóztatták le ittas vezetés miatt, a bevonulás híre pedig nem sokkal ezután érkezett.
Nagyon feldúlt és felkavart volt a letartóztatása után; retteg a börtöntől. Hetekbe telt, mire rájött, hogy a rehabilitáció a legjobb megoldás
- mondja a forrás.
A popsztár fiai, a 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jayden James nagy szerepet játszottak a bevonulásában. Az énekesnőt szerettei bár folyamatosan támogatják, a forrás szerint ez időnként nehéz számukra, és főleg a letartóztatás után kezdtek el igazán aggódni érte. Spears két fia, akiket volt férjével, Kevin Federline-nal közösen nevel, támogatásukról biztosították.
A fiai nagy szerepet játszottak abban, hogy elvonóra kerüljön. Egyértelműek voltak vele és elmondták: csak azt akarják, hogy egészséges legyen
- mondja a bennfentes.
A rehabilitáció tényét április 12-én erősítette meg az énekesnő szóvivője, mondván, egy kezelőintézménybe jelentkezett be. A forrás szerint Spears élete korábban strukturált volt, és akik a döntéseit irányították, a jólétéről próbáltak gondoskodni, ám az utóbbi időben kapott függetlenségével együtt jelentős instabilitás is érkezett.
Spearst a letartóztatást követően március 5-én szabadon engedték. Képviselője szerint azonban ez rávilágított egy esedékes változásra, és a bevonulás efelé egy biztos első lépés.
Szerettei elő fognak állni egy régóta esedékes tervvel, hogy felkészítsék őt a sikerre és a jólétre
- mondta az énekes letartóztatása után a képviselő.
(People)
