„Nagyon szégyellem” – Megtörte a csendet a letartóztatott Britney Spears: sokkoló vallomást tett az énekesnő

Britney Spears
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 15:00
Három hétig síri csend honolt az énekesnő körül, miután a rendőrök bilincsben vitték el. Britney Spears most végre megtörte a hallgatást, és olyat mutatott, amire senki sem számított: a fiaival próbálja menteni a menthetőt.
Vajon van még lejjebb, vagy ez már a végállomás? Britney Spears rajongói hetek óta tűkön ülve várták, hogy mi történt a pophercegnővel, akit március elején ittas vezetés gyanújával kapcsolt le a kaliforniai autópálya-rendőrség. A sztár kilenc órát töltött a rácsok mögött, majd köddé vált: az Instagram-oldalát törölte, a telefont pedig senkinek sem vette fel. Eddig!

Britney Spears a letartóztatása utáni első felvételen a fiával, Jaydennel pózol: az énekesnő szerint a családja segít neki a gyógyulásban  /Fotó: AFP
Britney Spears a letartóztatása utáni első felvételen a fiával, Jaydennel pózol: az énekesnő szerint a családja segít neki a gyógyulásban  /Fotó: AFP

Így tért vissza a letartóztatás után Britney Spears

Britney egy tükör előtt táncolós videóval jelentkezett be, ahol nem más, mint kisebbik fia, a 19 éves Jayden tartotta a kamerát. A kép mellé írt sorai azonban sokkal beszédesebbek a mozdulatainál.

Köszönöm srácok a támogatást… A családdal és a barátokkal töltött idő igazi áldás!!! Maradjatok kedvesek!!!

–üzente követőinek az énekesnő.

A közeli ismerősök szerint Britney-t teljesen kikészítette a letartóztatás. A Daily Mail forrásai szerint a sztár azóta rá sem nézett az alkoholra, és csak „flancos kávékat” iszik, mert minden vágya, hogy jó anyja legyen fiainak, a 20 éves Seannak és Jaydennek.

Zokogás és bűntudat

Bár a külvilág felé a mosolygós arcát mutatja, a színfalak mögött állítólag összeomlott. A hírek szerint Britney-t mélységes szégyen emészti a történtek miatt.

Vigasztalhatatlan volt, csak sírt és zokogott a letartóztatása után

– árulta el egy bennfentes a Page Sixnek.

Még az énekesnő menedzsere sem próbálta szépíteni a helyzetet. Kijelentette: ez egy megbocsáthatatlan incidens volt, és Britney-nek sürgősen változtatnia kell az életén. A brit Mirror cikkéből azt is megtudhatjuk, hogy még volt férje, Sam Asghari is megszólalt az ügyben Piers Morgan műsorában:

Mindenki hibázik. Ő egy erős nő, és fel fog állni ebből, de a sajtónak békén kellene hagynia őt, hogy a gyógyulásra koncentrálhasson.

Britney-nek május 4-én kell bíróság elé állnia az ittas vezetés miatt. Addig is marad a családi idill és a remény, hogy az „Oops I Did It Again” énekesnője ezúttal tényleg nem követi el újra ugyanazt a hibát.

A videót Britneyről és fiáról EZEN A LINKEN nézheted meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu