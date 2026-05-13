Feltörték Beyoncé autóját, ez a sors vár most az elkövetőre

Döntött a bíróság annak a férfinak az ügyében, aki feltörte Beyoncé autóját és ellopta a kiadatlan zenéit tartalmazó merevlemezeket. Tettéért most két év börtönbüntetésre ítélték.

Beyoncé kiadatlan dalait lopták el az autójából / Fotó: Kevin Mazur

Mi történt Beyoncé dalaival?

A 41 éves Kelvin Evans bűnösnek vallotta magát többek közt egy gépjármű feltörése és birtokháborítás vádjában tavaly Atlantában, Georgia államban.

Evans látszólag véletlenszerűen törte fel az énekesnő Jeep Wagoneerét, amelyet egy koreográfus és egy táncos bérelt számára 2025. július 8-án, amikor az énekesnő Cowboy Carter turnéja Atlantába érkezett. A jármű hátsó ablakát betörték, a csapat csomagjai pedig eltűntek: a nyomozók azóta sem találták meg a merevlemezeket és a többi ellopott tárgyat.

Evans kedden vádalkut kötött a bíróságon, ügyvédje pedig azt mondta a bírónak, hogy ügyfele:

olyan jövőre számít, ahol legálisan pénzt kereshet, és a társadalom része lehet, mint mi mindannyian.

A bíróságon kamerafelvételeket mutattak be, amelyeken látszott, ahogy Evans egy piros Hyundaijal érkezik, majd a bérelt autó mellé parkol. Evans ezután bőröndökkel távozott, amelyek feltehetően Beyoncé koreográfusáé, Christopher Granté, valamint táncosáé, Diandre Blue-é voltak.

Grant és Blue elmondták a rendőröknek, hogy a bérelt autójukból ellopott tárgyak között volt két MacBook laptop, Apple fejhallgatók, luxusruházat és különféle kiegészítők, valamint olyan merevlemezek is, amelyek kiadatlan Beyoncé-dalokat tartalmaztak.

Büntetése részeként Evanst arra kötelezték, hogy maradjon távol az áldozatoktól, valamint attól a parkolótól, ahol a lopás történt. A férfi tavaly augusztusi letartóztatása óta börtönben ül - írja a BBC.