Lánya jelentette a lesújtó hírt: álmában meghalt a népszerű énekes

A legendás énekes, Alex Ligertwood, a Santana rockegyüttes egyik énekese 79 éves korában elhunyt. A szomorú hírt a családja erősítette meg egy közleményben.
Lánya, Merci, mindössze hetekkel azután jelentette be a hírt, hogy utoljára színpadon volt. A sztár „békésen, álmában hunyt el Bobo kutyusával az oldalán” a Santa Monica-i otthonában. Felesége, Shawn Brogan szintén megosztott egy nyilatkozatot a Facebookon, amelyben ez állt: „Alexet oly sokan szerették”.
A zenészről készült fotókat is megosztott. „Ha ismerted, szeretted. Olyan sokakat megérintett rendkívüli hangjával.” Brogan megosztotta, hogy Ligertwood "legkedvencebb dolga az életben a zenélés, az éneklés és a tehetségének megosztása volt".
Visszatekintve Ligertwood néhány héttel ezelőtti utolsó előadására, hozzátette: „Hálás vagyok ezért. A maga módján, a saját feltételei szerint, a végéig csinálta.” A szívszorító kijelentést így zárta: „Mindig szeretni foglak, édes Alexem”, és arra kérte a rajongókat, hogy imádkozzanak érte és a gyerekeiért.
Özönleni kezdtek a tisztelgések barátoktól és kollégáktól. Brandon Paul gitáros az Icons of Classic Rock tagjaként turnézott vele, és egyben tisztelgést is tartott „világklasszis profi” előtt.
Azt mondta: „A hangja a természet ereje volt – lélekkel teli, szívből jövő, és minden egyes este legendás. A zenén túl egy csodálatos ember és egy kedves barát volt. Az, hogy egy olyan énekes, aki olyan ikonokkal dolgozott együtt, mint Carlos Santana és Jeff Beck, kiegészíti a gitárjátékomat, valami olyasmi, amit örökre magammal viszek.”
