60 évesen is igazi bombázó: bikiniben mutatta meg magát az álomszép színésznő

Aki látta az Austin Powers, A bájkeverő, illetve a Pereld a nőt! című filmeket, az pontosan tudja, hogy mennyire könnyedén rabul tudja ejteni a nézőket Elizabeth Hurley szépsége. A modell/színésznő/üzletasszony egy igazi legendás gyönyörűség, aki most, 60 évesen is legalább annyira csábító és dögös, mint 30-40 évvel ezelőtt.

Elizabeth Hurley

Fotó: PA / Northfoto

Elizabeth Hurley nevezhető gondolatolvasónak is, hiszen mindig pontosan tudja, hogy mi kell a rajongóinak. Most például bikinis képet tett ki magáról, a visszajelzések alapján pedig pontosan erre volt szüksége az embereknek: özönlöttek a dicsérő, már-már kiéhezett kommentek, vagyis a világsztár még most is képes mindenkit elcsábítani.

Arról egyelőre nincsenek hírek, hogy mikor láthatjuk őt újra a mozikban, de valószínűleg most nem is a színészkedésre koncentrál, hanem a pasijára, Miley Cyrus apjára, Billy Ray Cyrusra, akivel jelenleg távkapcsolatban élnek nagy boldogságban.

Itt lehet megtekinteni Elizabeth Hurley bikinis képét: