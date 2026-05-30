Bajba keveredett Brad Pitt, ez az intim testrészét is érinti

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 14:30
A felperes szerint a színész bőrápolási márkája túlságosan hasonlít az övékére. Brad Pitt kínos helyzetbe került.
Luxus péniszkrémgyártó perelte be Brad Pittet, állítása szerint a színész bőrápolási termékcsaládja túlságosan hasonlít az ő márkájukra.

Beperelték Brad Pitt márkáját (Fotó: Columbia Pictures)

Mi köze Brad Pittnek a péniszkrémhez?

Pitt 2022-ben lépett be a bőrápolás világába a Le Domaine nevű márkával. A cég 2025-ben megújult, és azóta a Beau Domaine nevet viseli.

A malibui székhelyű Beau D. nevű márka most „védjegybitorlással és hamis eredetmegjelöléssel” vádolja Pitt márkáját, miután háromszor is sikertelenül próbáltak pert indítani ellene.

A Beau D.-t 2020-ban alapította Brandon Palas, a Men's Vogue korábbi divatszerkesztője. A cég több mint 75 ezer dolláros (kb. 22 millió forintos) kártérítést követel, valamint állandó tiltást kér, amely arra kötelezné a vállalatot, hogy teljesen hagyjon fel a Beau Domaine név és márkanév használatával.

Arról van szó, hogy megvédjük annak az integritását, aminek az építésével éveket töltöttünk, és biztosítsuk, hogy a független márkáknak joguk legyen terjeszkedni anélkül, hogy árnyékba borulnának

- mondta Palas, akit egy barátja figyelmeztetett a két márka neve és betűtípusa közötti állítólagos hasonlóságokra.

Pitt márkájának leírása szerint „öregedésgátló innovációt kínál a luxus bőrápolásban, amely hosszú élettartamot kölcsönöz a bőrnek”, míg a Beau D. mindössze két terméket árul: egy ajakbalzsamot és egy D. Cream nevű péniszkrémet.

A weboldal szerint az 56 dollárért (kb. 17 ezer forintért) kapható krém olyan összetevőket tartalmaz, mint a Dong Quai, a kecskefű és a He Shou Wu, valamint természetesen tápláló kivonatokat. A termék a szlogenje szerint „erőt visz a csomagolásba” - írja a UniLad.

 

