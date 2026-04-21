Tom Cruise Magyarországon van! Itt csípheted el a világsztárt

Számos világsztár készítette Magyarországon a filmjét, igazi hollywoodi forgatási paradicsomnak tekinthetjük a magyar utcákat, ahol többek között Tom Cruise is megfordult.

Tom Cruise hazánkban forgat

Tom Cruise Budapest utcáin mászkál

Az elmúlt években kiemelt európai forgatási helyszín központtá vált Magyarország, ami napról napra tartogat világsztárokat a tarsolyában. Jelenleg Tom Cruise forgat Budapesten, így érdemes lehet nyitott szemmel járni. Nem új keletű dolog, hogy a világsztár nálunk forgat, hiszen nem ez az első eset.

Budapest továbbra is kiemelt helyet foglal el a hollywoodi forgatási helyszínek listáján, hiszen sokszínű építészete, történelmi utcái és modern infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy más nagyvárosokká alakítsák a rendezők.

Több nagy film is nálunk készült, íme mik voltak, azok amik világhírűek is lettek.

Dűne

A sci-fi műfaj egyik legszenzációsabb alkotása részben magyarországi stúdiókban forgott, monumentális díszletekkel, több bolygó világát életre keltették. Magyar szakemberek ezrei munkálkodtak a forgatáson, technológiailag is kiemelkedő szerepet foglal el Magyarország Hollywood filmjeinek forgatásai során.

Mission: Impossible - Fantom protokoll

Tom Cruise leghíresebb szerepének egy részét nálunk testesítette meg, mint Ethan Hunt. látványos akciójelenetekben vett részt a karakter, a Mission: Impossible - Fantom protokoll című filmhez. Többek között helyszínként szolgált a Keleti pályaudvar és más hely is, amely különböző városokat testesített meg. A magyar főváros egyik legikonikusabb hollywoodi szereplésévé vált.

Mentőexpedíció

A 2015-ös, Matt Damon főszereplésével készült Mentőexpedíció az egyik legsikeresebb űrutazásos film lett. Damon egy Marson elveszett űrhajós szerepét játssza a Bálna futurisztikus épületében, amely a NASA Johnson Űrközpontját volt hivatott megjeleníteni. A forgatás további helyszíneit az etyeki Korda Studios filmkomplexuma biztosította - írja a Life.hu.

Szárnyas fejvadász 2049

A Szárnyas fejvadász 2049 egyes jeleneteit magyarországi stúdiókban vették fel. A speciális megvilágítások és hatalmas díszletek miatt Budapest több film helyszínéül szolgált. Harrison Ford is többször kamera elé állt a forgatás során.