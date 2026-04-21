Tom Cruise Magyarországon van! Itt csípheted el a világsztárt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 08:28
Tom Cruise nem először forgat Budapest utcáin.

Számos világsztár készítette Magyarországon a filmjét, igazi hollywoodi forgatási paradicsomnak tekinthetjük a magyar utcákat, ahol többek között Tom Cruise is megfordult.

Tom Cruise Budapest utcáin mászkál

Az elmúlt években kiemelt európai forgatási helyszín központtá vált Magyarország, ami napról napra tartogat világsztárokat a tarsolyában. Jelenleg Tom Cruise forgat Budapesten, így érdemes lehet nyitott szemmel járni. Nem új keletű dolog, hogy a világsztár nálunk forgat, hiszen nem ez az első eset.

Budapest továbbra is kiemelt helyet foglal el a hollywoodi forgatási helyszínek listáján, hiszen sokszínű építészete, történelmi utcái és modern infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy más nagyvárosokká alakítsák a rendezők.

Több nagy film is nálunk készült, íme mik voltak, azok amik világhírűek is lettek.

 

Dűne

A sci-fi műfaj egyik legszenzációsabb alkotása részben magyarországi stúdiókban forgott, monumentális díszletekkel, több bolygó világát életre keltették. Magyar szakemberek ezrei munkálkodtak a forgatáson, technológiailag is kiemelkedő szerepet foglal el Magyarország Hollywood filmjeinek forgatásai során.

 

Mission: Impossible - Fantom protokoll

Tom Cruise leghíresebb szerepének egy részét nálunk testesítette meg, mint Ethan Hunt. látványos akciójelenetekben vett részt a karakter, a Mission: Impossible - Fantom protokoll című filmhez. Többek között helyszínként szolgált a Keleti pályaudvar és más hely is, amely különböző városokat testesített meg. A magyar főváros egyik legikonikusabb hollywoodi szereplésévé vált. 

 

Mentőexpedíció

A 2015-ös, Matt Damon főszereplésével készült Mentőexpedíció az egyik legsikeresebb űrutazásos film lett. Damon egy Marson elveszett űrhajós szerepét játssza a Bálna futurisztikus épületében, amely a NASA Johnson Űrközpontját volt hivatott megjeleníteni. A forgatás további helyszíneit az etyeki Korda Studios filmkomplexuma biztosította  - írja a Life.hu.

 

Szárnyas fejvadász 2049

A Szárnyas fejvadász 2049 egyes jeleneteit magyarországi stúdiókban vették fel. A speciális megvilágítások és hatalmas díszletek miatt Budapest több film helyszínéül szolgált. Harrison Ford is többször kamera elé állt a forgatás során.

 

Alien: Romulus

A film nagy része a fóti Origo Filmstudioban forgott, a sci-fi világhoz a látványelemek elengedhetetlenek voltak, így tökéletesen alkalmazkodott a hatalmas díszlet hozzá. A látványos felvételek a streaming-platformokról végül a moziba repítették az alkotást.

 

A Mission: Impossible új részeinek bizonyos elemeit hazánkban forgatják. Budapest mellett Balatonbogláron is látták a világhírű színészt, hírek szerint a stáb egy helyi motorkereskedésből szerzett be két BMW R nine T típusú motort a forgatáshoz. 

„Két kollégám két napig dolgozott a motorokkal. A rendező kérése volt, hogy például a műszerfal és a kipufogó is ugyanúgy nézzen ki, így volt munka a járművek előkészítésével. A rendező kilétéről annyit árulhatunk el, hogy több kiemelt hollywoodi alkotás is fűződik a nevéhez” - számolt be róla Erdős Tamás, a Full Gas tulajdonosa.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
