Zokognak a rajongók: meghalt a népszerű színésznő

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 18:10
66 éves korában elhunyt Dee Freeman, aki többek között a Nyughatatlan fiatalok és a Sistas című sorozatokból lehetett ismert.

66 éves korában meghalt Dee Freeman amerikai színésznő, aki hosszú ideje súlyos betegséggel küzdött. Korábban negyedik stádiumú tüdőrákkal diagnosztizálták.

Elhunyt a Nyughatatlan fiatalok ikonikus színésznője
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A család április 3-án, pénteken egy Instagram-bejegyzésben jelentette be a tragikus hírt

Mély fájdalommal osztjuk meg, hogy Dee április 2-án békésen elhunyt, miután bátor és rettenthetetlen harcot vívott a rákkal

– írták.

Elhunyt a népszerű színésznő

Hozzátették: hatalmas erőt adott számára az a szeretet és támogatás, amit a rajongóktól kapott. 

Tudjuk, hogy Dee most odafent van, és ugyanazzal az elementáris erővel ragyog, mint mindig – csak most már angyalszárnyakkal.

Publicistája szerint Freeman olyan ember volt, akit mélyen tisztelt és csodált. 

Még a negyedik stádiumú tüdőrákkal szemben is bátorsággal és méltósággal állt helyt. Csendes ereje volt, amely tiszteletet parancsolt anélkül, hogy ezt valaha is követelte volna

– fogalmazott.

A Louisiana államban született színésznő hat évig szolgált az Egyesült Államok tengerészgyalogságánál, mielőtt a színészi pályára lépett. Első képernyős szerepét 1995-ben kapta a Coach című vígjátéksorozatban. Szerepelt a Nyughatatlan fiatalok című sorozatban (1997-ben és 2009-ben), valamint 2010 és 2015 között a Pretty the Series című szatirikus produkció főszereplője volt.

Pályafutása során számos ismert sorozatban feltűnt, többek között a Seinfeld, a Rude Awakening, a Vészhelyzet, az A Hughley család, az X-akták, a Dexter, a Harmadik műszak a Napról, a Do Us Part, a Shameless – Szégyentelenek és az NCIS: Los Angeles epizódjaiban. Legutóbb a Sistas című sorozatban láthatta a közönség idén januárban, míg korábban a Reasonable Doubt egyik 2022-es epizódjában szerepelt.

Dee Freeman a People szerint két gyermeket hagyott hátra, Ambert és Shane-t.  

 

