Felfoghatatlan: 54 évesen meghalt a Házasság első látásra sztárja

54 éves korában meghalt Mel Schilling, a brit Házasság első látásra egyik legismertebb arca, akit a nézők nemcsak szakértőként, hanem példamutató és inspiráló személyiségként is szerettek.
A párkapcsolati tanácsadó hosszú időn át harcolt a rákkal, amely végül az agyára is átterjedt. Férje, Gareth Brisbane egy megrázó, hosszabb üzenetben tudatta a világgal a halálhírt, amelyből kiderült, milyen ember is volt valójában a kamerákon túl:
Melanie Jane Brisbane-Schilling ma békésen hunyt el, szeretetben körülvéve. Az utolsó pillanataiban, amikor már azt hittem, a betegség elvette a beszédképességét, magához intett, és egy üzenetet suttogott Maddie-nek és nekem, ami egy életen át erőt ad majd. Ez az utolsó erejébe került, és pontosan ez volt ő – még ekkor is csak ránk gondolt.
A gyászoló férj szavai szerint Schilling egészen kivételes erővel küzdött:
Ő az a nő volt, aki 42 évesen lett anya és tévésztár – és mindkettőben fantasztikus volt. Két éven át tartó kemoterápia alatt, amikor sokszor még a fejét sem tudta felemelni a párnáról, egyetlen panasz nélkül viselte a megpróbáltatásokat, és végig megőrizte a bátorságát, méltóságát és együttérzését. Soha nem hagyott ki egyetlen forgatási napot sem.
A sorokból az is kiderül, hogy a nyilvánosság előtt ismert sztár mögött egy szerető anya és társ állt:
A legtöbbeknek ő volt Mel Schilling, a realityk királynője. De nekünk Maddie-vel ő volt a mi kis Melsie-nk – egy hihetetlen édesanya, példakép és lelki társ.
A búcsú egyik legmegrázóbb része az élet törékenységéről szólt:
Az élet lehet gyönyörű, és lehet elképesztően kegyetlen is. De az élet mulandó és törékeny, a holnap senkinek sincs megígérve. Ha bármit tehettek Mel emlékére, éljetek teljes életet, szeressétek az embereiteket, és ne akadjatok fenn apróságokon. Én 15 csodálatos évet kaptam a lelki társammal, és életem legnagyobb kiváltsága volt mellette lenni. Ezért örökké hálás leszek. Isten veled, szerelmem, az egyetlenem. Egyszer még találkozunk.
A sztár nem sokkal halála előtt maga is tudta, hogy nagy a baj. Egy posztban így fogalmazott:
A fényem kezd kihunyni – és gyorsan. Őszintén nem tudom, mennyi időm van még, de egy dolgot biztosan tudok: az utolsó lélegzetemig harcolni fogok.
A Metro szerint Mel Schilling 2023 decemberében kapta meg a vastagbélrák diagnózisát, és 16 kemoterápiás kezelésen esett át. Még a legnehezebb időszakokban sem adta fel: dolgozott, forgatott, és közben édesanyaként is helytállt.
