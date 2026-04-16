Bámulatos alakja van: Sydney Sweeney megint mindenkit elkápráztatott

A tehetséges színésznő, Sydney Sweeney számára eléggé hullámzó volt az utóbbi időszak, hiszen a filmjei volt, hogy orbitálisan nagyot buktak, és olyan is megesett, hogy hatalmas meglepetés sikert arattak – de az biztos, hogy rendkívül foglalkoztatott ember, hiszen még arra is volt ideje, hogy leforgassa az Eufória 3. évadát, amit most kezdtek el sugározni.

Sydney Sweeney / Fotó: ZUMAPRESS.com

Sydney Sweeney nemrég saját fehérnemű márkát indított, illetve több más céggel is partnerségbe lépett. Egyebek között egy farmermárkával is, és most megmutatta, hogyan állnak rajta a brand termékei – mondanunk sem kell, hogy a világsztáron minden remekül mutat, hiszen sokak szerint nincs nála szebb nő most Amerikában.

Itt lehet megtekinteni Sydney Sweeney farmeres posztját, ami bizonyítja, hogy neki nem kell pucérkodnia ahhoz, hogy piszok szexi legyen – elég hozzá pár farmerruha is: