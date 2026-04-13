Máris itt az Eufória-botrány! Sydney Sweeney meztelenkedése kiborította a rajongókat

2025-ben keresve se találhattunk volna olyan színésznőt, akinek a kezéhez több perpatvar tapadt volna, mint Sydney Sweeney-éhez. Az Eufória szexi szőkesége előbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szappanként kezdte el árulni a fürdővizét, majd ezt követően egy farmernadrág promója miatt kiáltották rasszistának. Amikor pedig már úgy tűnt, csillapodnak a dolgok körülötte, jött a Zendayával való nézeteltérése, mely akár az Amerikában tegnap, hazánkban a mai napon debütáló Eufória 3. évadára is árnyékot vethet. Ha pedig ez nem lenne elég, a tinidráma-széria premierje körül kirobbanó botrány gyutacsához is ő tartott lángot, az ugyancsak kérdőjeles 18+-os jeleneteivel, amitől rászakadt a net minden haragja.

Sydney Sweeney újabb botrányba keveredett

Sydney Sweeney kiverte a biztosítékot a fanatikusoknál

Az már jó ideje nem újdonság, hogy Sydney Sweeney férfiak millióinak álmát váltja valóra, és OnlyFans-modellként áruba bocsátja testét az Eufória 3. évadában. Azonban, amit a nézők a záróakkordnak már a legelső epizódjában tapasztalhattak, alaposan kiborította a bilit az interneten, hiszen Sydney Sweeney minden képzeletet és előzetes várakozást felül, vagy inkább alulmúlt.

Sydney Sweeney karaktere, Cassie modellkedéssel keresi kenyerét a sorozat legújabb évadában

A világhálót pillanatok alatt körbejáró felvételeken ugyanis a botrányhős szexbomba hol egy szál monokiniben ugrálókötelezik, hol cuki kiskutyaként dörgölőzik Jacob Elordi lábához. Ám, ami mindenkinél kiverte a biztosítékot, az az a képkocka volt, melyen Sweeney cumival a szájában, babaként, egy szál bugyiban nyitja szét lábait a kamerának, ettől pedig konkrétan rászakadt a komplett internet haragja a már eleve az egyik legutáltabb színésznő nyakába:

Undorító! Ezt akarják normalizálni? Egy szexualizált kisgyereknek öltözött fel, ezzel pedig már jócskán átlépett egy határt...

– írja az egyik feldühödött kommentelő, míg egy másik hozzátette, hogy „Remélem, ez csak AI, mert ez borzasztó kínos”.

Sydney Sweeney Eufória 3. évadában mutatott teljesítménye mindenki kiborított

Az Eufória részről részre botrányosabb lesz!

Hiába indult egyből balhés képsorok hadával az Eufória 3. évada, úgy hírlik, a saját színésztársaival is összekülönböző Sydney Sweeney-nek eszében sincs leállni.