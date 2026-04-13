Máris itt az Eufória-botrány! Sydney Sweeney meztelenkedése kiborította a rajongókat

Máris itt az Eufória-botrány! Sydney Sweeney meztelenkedése kiborította a rajongókat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 21:15
Sydney Sweeneyeufória
Amerika fekete öves botrányhősnője ismét lecsapott. Sydney Sweeney ezúttal nem egy farmer- vagy szappanreklámmal keltett hetedhéthatáron hírhedt skandalumot, hanem legnevesebb sorozata, az Eufória 3. évadának nyitóepizódjával.
Örökös-Tóth Lajos
2025-ben keresve se találhattunk volna olyan színésznőt, akinek a kezéhez több perpatvar tapadt volna, mint Sydney Sweeney-éhez. Az Eufória szexi szőkesége előbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szappanként kezdte el árulni a fürdővizét, majd ezt követően egy farmernadrág promója miatt kiáltották rasszistának. Amikor pedig már úgy tűnt, csillapodnak a dolgok körülötte, jött a Zendayával való nézeteltérése, mely akár az Amerikában tegnap, hazánkban a mai napon debütáló Eufória 3. évadára is árnyékot vethet. Ha pedig ez nem lenne elég, a tinidráma-széria premierje körül kirobbanó botrány gyutacsához is ő tartott lángot, az ugyancsak kérdőjeles 18+-os jeleneteivel, amitől rászakadt a net minden haragja.

Sydney Sweeney dans une publicité pour le gel douche pour hommes, Dr Squatch
Sydney Sweeney újabb botrányba keveredett (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Sydney Sweeney kiverte a biztosítékot a fanatikusoknál

Az már jó ideje nem újdonság, hogy Sydney Sweeney férfiak millióinak álmát váltja valóra, és OnlyFans-modellként áruba bocsátja testét az Eufória 3. évadában. Azonban, amit a nézők a záróakkordnak már a legelső epizódjában tapasztalhattak, alaposan kiborította a bilit az interneten, hiszen Sydney Sweeney minden képzeletet és előzetes várakozást felül, vagy inkább alulmúlt.

Les images de la bande-annonce de la série "Euphoria - Saison 3" avec Sydney Sweeney et Jacob Elordi
Sydney Sweeney karaktere, Cassie modellkedéssel keresi kenyerét a sorozat legújabb évadában (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A világhálót pillanatok alatt körbejáró felvételeken ugyanis a botrányhős szexbomba hol egy szál monokiniben ugrálókötelezik, hol cuki kiskutyaként dörgölőzik Jacob Elordi lábához. Ám, ami mindenkinél kiverte a biztosítékot, az az a képkocka volt, melyen Sweeney cumival a szájában, babaként, egy szál bugyiban nyitja szét lábait a kamerának, ettől pedig konkrétan rászakadt a komplett internet haragja a már eleve az egyik legutáltabb színésznő nyakába:

Undorító! Ezt akarják normalizálni? Egy szexualizált kisgyereknek öltözött fel, ezzel pedig már jócskán átlépett egy határt...

– írja az egyik feldühödött kommentelő, míg egy másik hozzátette, hogy „Remélem, ez csak AI, mert ez borzasztó kínos”.

Sydney Sweeney Eufória 3. évadában mutatott teljesítménye mindenki kiborított (Fotó: TikTok)

Az Eufória részről részre botrányosabb lesz!

Hiába indult egyből balhés képsorok hadával az Eufória 3. évada, úgy hírlik, a saját színésztársaival is összekülönböző Sydney Sweeney-nek eszében sincs leállni.

A kedélyeket már a jövő héten, a második epizódban tovább fogja borzolni, amelyben állítólag egy teljesen textilmentes Sydney Sweeney-t láthatunk egy lepedőakrobata jelenet keretei között, amire a sorozat története során már ugyan volt példa, ám az utóbbi években már-már mégis hiányt szenvedtek belőle a Sydney Sweeney-filmek és sorozatok szerelmesei.

Az Eufória 3. évadának epizódjai minden héten hétfőn jelentkeznek az HBO Max felületén, a széria fináléjára június 1-én kerül majd sor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu