Muszáj odanézni: Áttetsző fehérneműben villantott Sydney Sweeney

Sydney Sweeney ismét magára vonta a figyelmet: a 28 éves színésznő egy merész Instagram-bejegyzésben mutatta meg saját fehérneműkollekcióját.

Sydney Sweeney bombaformában Fotó: ZUMAPRESS.com

Sydney Sweeney olyan fotókat mutatott, amelyre nehéz szavakat találni

A hollywoodi sztár, aki idén indította el Syrn nevű márkáját, egy fotósorozatot osztott meg követőivel. Az egyik képen áttetsző csipkefelsőt visel, amely alól jól látható a hozzá illő fehérnemű, miközben szakadt farmernadrággal kombinálta a szettet.

A poszt azonban nem csak a provokatív megjelenésről szólt: Sweeney utazós pillanatokat is megosztott barátaival, valamint feltűnt szeretett kutyája, Sully Bear is. Egy másik fotón, amely a New York-i Hotel Chelsea-ben készült, a színésznő egy nyitott kék ing alatt viselte a kollekció darabjait, teljesen láthatóvá téve azokat. A rajongók szerint ez a megjelenés még merészebb volt, mint a márka korábbi bemutatóján látott összeállítás.

A Syrn indulásakor Sydney Sweeney azt ígérte, hogy a kollekció a „sejtetés művészetére” épül a legfrissebb képei alapján ezt az irányt továbbra is követi. A bejegyzésben egy visszafogottabb oldalát is megmutatta: több képen a kutyájával pózolt, valamint egy tükörszelfit is közzétett egy korábbi filmes esemény előtt.

A színésznő láthatóan a 2000-es évek divatját idézi meg, amikor a látható fehérnemű trendje különösen népszerű volt. Ezt modern, hétköznapi ruhadarabokkal kombinálja, ami tovább erősíti a kollekció játékos, provokatív hangulatát. A Syrn több tematikus kollekcióval indult, és a közelmúltban Sweeney már újabb darabokat is beharangozott, ami arra utal, hogy a márka további bővülése várható - derül ki a Daily Star cikkéből.