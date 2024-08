"A feleségem folyamatosan megcsal: úgy érzem, elpazaroltam mellette az életem!"

A megcsalás a többség meglátása szerint megbocsáthatatlan egy kapcsolaton belül, ami alapjaiban rendíti meg a bizalmat is - ezt újra felépíteni nehezen, vagy egyáltalán nem lehetséges. Különösen nehéz helyzetben találta magát a The Sun nevű brit bulvárlap egyik olvasója: a férfi a tanácsadó rovathoz írt levelében számolt be arról, ahogy a 25 éves házasságuk alatt a felesége újra és újra megcsalta őt, ennek ellenére mindig megbocsátott neki.

A feleség az évek során számtalanszor megcsalta a férjét / Fotó: Shutterstock

Az 54 éves férfi elmondása szerint az 52 éves nő már akkor hűtlen lett hozzá, amikor a húszas éveikben randevúzni kezdtek: ekkor egy házibuliban látta meg őt egy másik fiúval, félreérthetetlen helyzetben. A nő a bocsánatáért könyörgött, és az alkoholt hibáztatta, a férfi pedig végül elnézte neki a botlását. A helyzet azonban a későbbiekben sem változott: a felesége - mialatt két közös gyermekük született - félrelépett egy külföldi munka során, majd a férj az otthonukban is rajtakapta őt az ágyban egy másik férfival. Nemrég jutott a tudomására annak, ahogy a neje ezúttal egy régi barátjával bonyolódott viszonyba.

Ezek csak azok a hűtlenségek, amelyekről tudok. Lehetséges, hogy több is van. Ostobának érzem magam. Mivel szerettem őt, és helyesen akartam cselekedni, hagytam, hogy örökre tönkretegye a boldogságomat. Nem tudom, hogyan lehet túllépni ezen. Elvesztegettem mellette az életemet, és most már túl késő visszalépni

- zárta a levelét a kétségbeesett férj, aki már bánja, hogy egyáltalán összeházasodott a feleségével.

Válaszában a tanácsadó, Deidre, biztosította a férfit arról, hogy nem ő a hibás a kialakult helyzetért: csupán helyesen akart cselekedni, a kedvességét és szeretetét a felesége pedig csúnyán kihasználta.

Gyakran mondogatom a pároknak, hogy túl lehet lépni a megcsaláson. De a te esetedben, azt hiszem, talán itt az ideje annak, hogy elmenj. A feleséged ugyanis bocsánatot kér, de sosem változtat a viselkedésén. Még nem késő, hogy újjáépítsd az életedet és megtaláld a boldogságot

- tette hozzá a tanácsadó.