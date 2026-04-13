Kitálalt az egykori Playboy-nyuszi: ezt tette Hugh Hefner

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 11:36
Playboy : The Mansion
Holly Madison ha tehette volna, elégette volna a naplót.

Ismét kitálalt az egykori Playboy-nyuszi, Holly Madison, aki Hugh Hefner barátnőjeként élt a Playboy-villában. Madison ugyanis közölte, létezett egy kis "fekete könyv", amelyben Hefner a korábbi modelljeiről tartott fotókat, adatokat. Ez pedig Madisont zavarta, hiszen akkoriban, 2001-2008 között hivatalosan ő volt Hefner első számú barátnője, a kedvence, de nem az egyetlen. Hiába tudta ezt Madison, az a kis könyv így is irritálta. Leginkább az, amiről Hefner benne írt. 

Holly Madison és Hugh Hefner / Fotó: AFP

A fekete könyv több dolgot is nyomon követett. Például azt, hogy ki mikor vette fel a juttatását. Kipipálta, hogy ne lehessen kétszer kérni. Emellett azt is, hogy ki mikor feküdt le vele. Értékelte benne a teljesítményt. Ha tehettem volna, ha hozzáfértem volna, elégettem volna a könyvet. Megtettem volna. Undorítónak tartottam, hogy feljegyzi, kivel szexel minden este, és rengeteg meztelen fotót készít a lányokról, amikor a limuzinban részegek és villantanak, majd kinyomtatja őket, szétosztja mindenkinek, és beragasztja egy albumba. Egyszerűen gusztustalan volt

 - árult el mindent Madison egy podcast során.

 

Nem ő volt az egyetlen Playboy-nyuszi, aki utálta a könyvet

Madison mellett egy másik exbarátnő, Izabella St. James is mesélt a bizonyos naplóról a 2006-os memoárjában. De azt is, hogy Hefner gyakran panaszkodott arról, a "nyuszik" nem megfelelőek az ágyban és azon túl sem: 

Hef mindig kihasználta az alkalmat, hogy szóba hozza, mivel elégedetlen a kapcsolatban. A panaszok többsége a barátnők közötti feszültségről vagy a hálószobai ‘bulikon’ való részvétel hiányáról szólt

- idézte őt a UNILAD.

@hollyjeanmadison What was in the black book? New episode drops Monday 8/29 #girlsnextlevel #girlsnextdoor #PartyWithVMAs ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator

 

