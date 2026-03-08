"Ő a Victoria's Secret igazi titka" - Palvin Barbi elképesztő alakjával robbantotta fel az internetet

Büszkék lehetünk rá. Palvin Barbi kis erőlködés nélkül tündököl a Victoria's Secret új videójában. Őrjítően szexi fehérneműben ragyog a modell.

Palvin Barbi a Victoria's Secret fehérneműjében tündököl

Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Vannak, akiket sosem fed el az árnyék. És akik örök tündöklésre születtek. Valahogy így van ez Palvin Barbival is, aki valljuk be: akármit csinál, mindig tökéletes marad. Így gondolják ezt a rajongók is. Sőt, még a női rajongók is!

Barbi mindig tökéletesen illett a Victoria's Secrethez. Tökéletes erre. Ő a Victoria's Secret igazi titka

– írta egy kommentelő.

És bár a szexizésnek is vannak határai, a reklámvideó kifinomult eleganciával mutatja be a nőiességet.