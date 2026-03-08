Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ő a Victoria's Secret igazi titka" - Palvin Barbi elképesztő alakjával robbantotta fel az internetet

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 13:30
Victoria's Secret Fashion Showmodell
Nem bízott semmit a fantáziára. Videóban gyönyörködhetünk Palvin Barbiban.

Büszkék lehetünk rá. Palvin Barbi kis erőlködés nélkül tündököl a Victoria's Secret új videójában. Őrjítően szexi fehérneműben ragyog a modell.

Palvin Barbi a Victoria's Secret fehérneműjében tündököl
Palvin Barbi a Victoria's Secret fehérneműjében tündököl
Fotó: Dimitrios Kambouris /  Getty Images

Palvin Barbi a Victoria's Secret fehérneműjében tündököl

Vannak, akiket sosem fed el az árnyék. És akik örök tündöklésre születtek. Valahogy így van ez Palvin Barbival is, aki valljuk be: akármit csinál, mindig tökéletes marad. Így gondolják ezt a rajongók is. Sőt, még a női rajongók is!

Barbi mindig tökéletesen illett a Victoria's Secrethez. Tökéletes erre. Ő a Victoria's Secret igazi titka

– írta egy kommentelő.

És bár a szexizésnek is vannak határai, a reklámvideó kifinomult eleganciával mutatja be a nőiességet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu