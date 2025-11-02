Egyre nagyobb a baj Palvin Barbiéknál: azt pletykálják, nyitott házasságban élnek

Palvin Barbi és férje öt év után 2023-ban ment feleségül Dylan Sprouse amerikai színészhez. Hiába élnek példaértékű, botrányoktól mentes életet, az internet népe állandóan azt firtatja, meddig húzzák még. Sőt, egyes kommentelők a Redditen még ezen is tovább mennek...

Palvin Barbi Redditen állandó téma a házasságával (Fotó: TheStewartofNY / Getty Images)

Palvin Barbi házassága tényleg zátonyra futott volna?

A pár sokak szerint az évszázad legaranyosabb kapcsolatát testesíti meg, míg mások úgy gondolják, hogy baj lehet az édenben és több problémával is küzdenek.

Noha Hollywood álompárja még csak két éve kelt egybe, máris házasságtörésről számolnak be a magukat "bennfentesnek" vélők. Hosszú ideje tartanak a találgatások, hogy Barbi férje vajon tényleg félrelépett–e. Több nő is állította, hogy Dylan velük csalta meg a magyar származású világsztárt. A nők között felmerült egy mindössze 17 éves TikTokker is, akivel a pletykák szerint szintén összegabalyodott a színész.

Korábban a topmodell egy aranyos, közös képpel csitította el a pletykákat, azóta viszont egyre többen kételkednek. Egyesek szerint ez lehet az oka annak, hogy Barbi még mindig leánykori nevén szerepel a közösségi oldalain.

A történet más irányt is vett időközben: szintén jól értesült redditezők állítják Barbara is másfelé kacsintgatott: sokan gyanúsítják, hogy visszaadta férjének a megcsalást, miután állítólag más férfiakkal látták.

Palvin Barbi és férje a pletykák ellenére együtt jelent meg több eseményen is

Sőt! Ha ez még nem lenne elég, közeli források állítják, hogy a sztárpár nyitott házasságban él. Elmondásuk szerint a két híresség olyan keveset tud együtt lenni munkájukból kifolyólag, hogy a nyitott házasság mellett döntöttek.

Barbara rengeteget utazik modell fotózásai és kifutós szereplései miatt, amelyekre Dylan nem mindig tudja őt elkísérni. Talán a távolság lesz a veszte a szerelmesek házasságának?

Természetesen nem mindenki ért egyet a pletykákkal, hiszen Palvin Barbi férje kívülről az igazi mintaférj megszemélyesítője. Első sorból szurkolt feleségének, mikor a Victoria's Secret kifutóján vonult és nyári műtéte alatt is végig támogatta a modellt.