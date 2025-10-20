Liam Payne nővére betámadta az énekes egykori barátnőjét hírnévhajhászás miatt

Liam Payne halálának évfordulója hatalmas feszültséget okozott az egykori One Direction tag szerettei között. Ruth Payne Gibbons, az énekes nővére Instagram-oldalán támadta be Kate Cassidy‑t, a testvére egykori barátnőjét. Véleménye szerint az influenszer Liam Payne halálát használja fel a saját hírnevének és közösségi média profiljának építésére.

Liam Payne családjának elege van azokból, akik az énekes halálával akarnak hírnevet szerezni maguknak (Fotó: Express & Star/SWNS/Northfoto)

Liam Payne nővére nem kíméli Kate Cassidy-t

A One Direction egykori sztárja, Liam Payne halálának első évfordulóján nővére, Ruth Payne Gibbons Instagram-oldalán egy sokatmondó posztot tett közzé.

A legtöbb embert csak a nyilvános rész érdekli, vagy sajnos inkább az, hogy milyen hírnevet tud szerezni ebből az egészből.

És bár Liam Payne nővére nem nevezte meg konkrétan Kate Cassidy-t, a követők és a sajtó egyértelműnek tartják, hogy az influenszerre utalt. A feltételezést pedig tovább erősíti, hogy az énekes egykori barátnője az elmúlt hónapokban több alkalommal is posztolt a popsztárról. Kate Cassidy emlékképeket, AI-montázsokat, videókat és örökké szeretlek típusú üzeneteket osztott meg követőivel az utóbbi időben. Liam Payne családja szerint azonban ezek az emlékposztok nem a gyászról, sokkal inkább a figyelem és a hírnév utáni vágyról szólnak.

Liam Payne testvére kiállt az énekesért

Liam Payne testvére pedig ezt nem hagyhatta szó nélkül.

Sajnos néhányan inkább a hírnév iránt érdeklődnek, amit ezzel szerezhetnek, de emberileg nézve az érintetteknek emlékezniük kell, amikor beszélnek, hogy van egy apa nélküli fiú, szülők gyermek nélkül, és én elveszett vagyok a bátyám nélkül.

A szeretett kistestvérének írt hosszú üzenetben Ruth Payne Gibbons még azt is hozzátette, hogy:

Remélem, hogy minden életben a testvéred lehetek.

Kate Cassidy egyik barátja szerint az influenszer egyáltalán nincs jól Liam Payne halála óta (Fotó: Giada Papini Rampelotto/Europane/Northfoto)

Kate Cassidy is szenved

Miközben a család részéről súlyos vádak fogalmazódtak meg, a másik oldalon Liam Payne egykori barátnője mély, sokak számára láthatatlan gyásszal küzdött. Kate Cassidy egy közeli barátja a Page Six-nek nyilatkozva elárulta, hogy a fiatal nő Liam Payne halála után hosszú hónapokra teljesen összeomlott.

A barát szerint Cassidy napokig nem mosolygott, teljesen visszavonult a társasági élettől, és sokszor még a közeli barátait sem engedte közel magához.

Több hónapra eltűnt, szinte semmilyen programon nem vett részt, sok időt töltött egyedül. Láthatóan mély gyászban volt, teljesen elveszettnek tűnt.

És bár mára már elkezdett újra megjelenni nyilvános helyeken és időnként randizni is elmegy, a barát szerint még mindig nem a régi önmaga.