KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Offset megtörte a csendet két héttel azután, hogy meglőtték

lövöldözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 16:57
Cardi Brablási kísérletoffsetCoachellanyomozás
Cardi B exét lelőtték egy floridai kaszinó előtt április 6-án. Offset két héttel a lövöldözés után végre megtörte hallgatását és megszólalt a támadásról.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Sokkoló támadás érte a világhírű rappert: egy floridai kaszinó előtt lőttek rá, miután verekedés tört ki a helyszínen. Offset most először szólalt meg a lövöldözés óta, és kiderült, hogy bár sérülései nem voltak életveszélyesek, az incidens mély nyomot hagyott benne. Az ügyben több gyanúsított is felmerült, a nyomozás pedig azóta is tart.

Offset végre megszólalt a lövöldözés után: szerencsésnek érzi magát, hogy még tud mozogni (Fotó: mpi04 / Northfoto)
  • 2026. április 6-án Floridában meglőtték Offsetet
  • Cardi B exét a csípőjén érte a lövés, állapota stabil volt, sérülései pedig nem bizonyultak életveszélyesnek, így a kórházi ápolás után április 10-én hazaengedték
  • Egyelőre még tart a nyomozás, de az is elképzelhető, hogy rablótámadás volt
  • Offset végre megszólalt a brutális esetről.

 

Offset megtörte a csendet két héttel azután, hogy meglőtték

Offset végre megtörte a csendet két héttel azután, hogy brutálisan megtámadták egy floridai kaszinó bejáratánál. A világhírű rapper a Creators Inc. Podcast műsorban nyílt meg először a lövöldözésről és az azt követő időszakról úgy, hogy közben végig infúziót kapott:

Tovább kell nyomulni. Mint az Energizer nyuszi, haver. Tovább kell nyomni ezt a sz*rt. A show soha nem áll meg a nap végén. Szerencsés voltam, hogy még egyáltalán tudok mozogni. Szóval továbbra is megyek tovább.

Offsetet a csípőjén találták el a lövöldözés során (Fotó: Crash / Northfoto)

Offset lövöldözés áldozata lett

Az eset 2026 áprilisának elején történt a Seminole Hard Rock Hotel & Casino előtt. A beszámolók szerint az incidens egy verekedéssel kezdődött a kaszinó bejáratánál, majd a helyzet gyorsan eszkalálódott. A dulakodás során valaki fegyvert rántott, és lövés dördült. Cardi B exét csípőn lőtték, ezért azonnal kórházba szállították. Szerencsére a sérülései nem voltak életveszélyesek, állapota pedig stabil volt, így pár nappal később hazaengedték. A rendőrség a helyszínre kiérkezve két embert is őrizetbe vett és azonnal megkezdte a nyomozást. 

Offset és Cardi B jelenleg válófélben vannak
Offset és Cardi B jelenleg válófélben vannak (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Rablási kísérlet is lehetett a lövöldözés

Az első információk szerint az incidens nem véletlenszerű támadás volt, hanem feltehetőleg egy rablási kísérlet: egy nagyobb csoport támadhatta meg a Offsetet, és megpróbálhatta elvenni az értékeit. Az FBI is bekapcsolódott az ügybe, ami jól mutatja, mennyire komolyan veszik a történteket. A nyomozók nyilvánosságra hoztak bizonyos képeket és információkat a gyanúsítottakról, és a lakosság segítségét is kérik az elkövetők azonosításához. 

Offset Coachella fellépését sem hagyta ki

A világhírű rapper szerencsére gyorsan regenerálódik. Már elkezdett dolgozni új albumán, illetve szombaton fellépett a Coachella 2026-os fesztiválon is. Offset kerekesszékben lépett ugyan színpadra, de a koncert egyes részein sikerült felállnia, ahogy az az Instagram-oldalán közzétett felvételeken is látható.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
