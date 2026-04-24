Offset megtörte a csendet két héttel azután, hogy meglőtték

Sokkoló támadás érte a világhírű rappert: egy floridai kaszinó előtt lőttek rá, miután verekedés tört ki a helyszínen. Offset most először szólalt meg a lövöldözés óta, és kiderült, hogy bár sérülései nem voltak életveszélyesek, az incidens mély nyomot hagyott benne. Az ügyben több gyanúsított is felmerült, a nyomozás pedig azóta is tart.

Offset végre megszólalt a lövöldözés után: szerencsésnek érzi magát, hogy még tud mozogni (Fotó: mpi04 / Northfoto)

Offset végre megtörte a csendet két héttel azután, hogy brutálisan megtámadták egy floridai kaszinó bejáratánál. A világhírű rapper a Creators Inc. Podcast műsorban nyílt meg először a lövöldözésről és az azt követő időszakról úgy, hogy közben végig infúziót kapott:

Tovább kell nyomulni. Mint az Energizer nyuszi, haver. Tovább kell nyomni ezt a sz*rt. A show soha nem áll meg a nap végén. Szerencsés voltam, hogy még egyáltalán tudok mozogni. Szóval továbbra is megyek tovább.

Offsetet a csípőjén találták el a lövöldözés során (Fotó: Crash / Northfoto)

Az eset 2026 áprilisának elején történt a Seminole Hard Rock Hotel & Casino előtt. A beszámolók szerint az incidens egy verekedéssel kezdődött a kaszinó bejáratánál, majd a helyzet gyorsan eszkalálódott. A dulakodás során valaki fegyvert rántott, és lövés dördült. Cardi B exét csípőn lőtték, ezért azonnal kórházba szállították. Szerencsére a sérülései nem voltak életveszélyesek, állapota pedig stabil volt, így pár nappal később hazaengedték. A rendőrség a helyszínre kiérkezve két embert is őrizetbe vett és azonnal megkezdte a nyomozást.

Offset és Cardi B jelenleg válófélben vannak (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Az első információk szerint az incidens nem véletlenszerű támadás volt, hanem feltehetőleg egy rablási kísérlet: egy nagyobb csoport támadhatta meg a Offsetet, és megpróbálhatta elvenni az értékeit. Az FBI is bekapcsolódott az ügybe, ami jól mutatja, mennyire komolyan veszik a történteket. A nyomozók nyilvánosságra hoztak bizonyos képeket és információkat a gyanúsítottakról, és a lakosság segítségét is kérik az elkövetők azonosításához.