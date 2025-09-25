Nem hiszed el, hogy hagyta el Cardi B a 4 milliós gyémánt fenékpiercingjét

A 32 éves amerikai rapper minden alkalommal tud valami újat mutatni, vagy mondani. Ezúttal az első állítás lett igaz, miután egy extrém helyre szúrt testékszerével hívta fel magára a figyelmet. Cardi B több, mint 4 millió forintot költött intim piercingjére, amit egy héttel később el is hagyott.
Cardi B a szerdai 'Call Her Daddy' című podcast műsorban egy korábban már említett intim piercingjéről árult el újabb részleteket. Az amerikai rapper bevallotta, hogy a fenék hajlatába szúrt testékszeréért, amelyet néhány hónappal ezelőtt csináltatott több, mint 4 millió forintot fizetett. Az ékszer ugyanis valódi gyémánttal készült. A beavatkozás pedig bármilyen extrémnek is tűnik, Cardi B-nek nem okozott fájdalmat, ugyanis már átesett néhány beavatkozáson azon a területén:
Nem ajánlanám másoknak, mert az a terület nálam már átesett néhány plasztikai műtéten... Szóval érzéketlenné vált. Amikor a piercinget csinálták, semmit sem éreztem. Ez volt a legegyszerűbb piercingem valaha.
Cardi B először januárban osztott meg fotót az intim piercingjéről az X-en (korábbi nevén Twitter), az alábbi szöveggel:
Szóval.... A fenék hajlatomba tettem egy piercinget. Hazudok?
Bármilyen látványos is volt az intim piercing, nem tartott sokáig. Cardi B a műsorban azt is elmesélte, hogy néhány héttel később egyszerűen elveszítette az ékszert, méghozzá egy egészen banális módon:
Rájöttem, hogy... várjatok csak. Körbenéztem, megnéztem a nadrágomat, az alsóneműmet... És rájöttem, hogy lement a vécén.
A Call her Daddy műsorvezetője arra is rákérdezett, hogy újra megcsináltatta-e. Cardi B pedig erre azt válaszolta, hogy nem, mert 'egyszerűen nincs hangulata hozzá'.
Az amerikai rappernek azonban nem ez volt az egyetlen megdöbbentő vallomása. Cardi B intim piercingje mellett elárulta néhány pikáns szexuális titkát is. A 'Fess or Text' játék során a műsorvezető megkérdezte a WAP rapperét, hogy áruljon el egy 'perverziót vagy fantáziát', amiről még soha nem beszélt nyilvánosan. Cardi B pedig erre viccesen azt felelte, hogy:
A francba, szerintem már mindet kipróbáltam.
Majd hozzátette, hogy:
Szeretnék egy hármasban részt venni, hogy legyen egy nagyon csinos lány is.
