Nem hiszed el, hogy hagyta el Cardi B a 4 milliós gyémánt fenékpiercingjét

Cardi B
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 13:10
rapperpodcastszexuális vágyintim területtestékszerpiercing
Az amerikai rapper ismét sokkolta a rajongóit. Cardi B a legújabb intim testpiercingjéről rántotta le a leplet, amelyért nem kevesebb mint 4 millió forintot fizetett.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A 32 éves amerikai rapper minden alkalommal tud valami újat mutatni, vagy mondani. Ezúttal az első állítás lett igaz, miután egy extrém helyre szúrt testékszerével hívta fel magára a figyelmet. Cardi B több, mint 4 millió forintot költött intim piercingjére, amit egy héttel később el is hagyott. 

Cardi B azt állítja, hogy egyáltalán nem fájt neki az intim piercing behelyezése
Cardi B 2025-ben sem fogja vissza magát, azt állítja, hogy egyáltalán nem fájt neki az intim piercing behelyezése (Fotó: Walik Goshorn /  Northfoto)

Cardi B Instagramján jelentette be, 4 milliót költött az intim piercingjére

Cardi B a szerdai 'Call Her Daddy' című podcast műsorban egy korábban már említett intim piercingjéről árult el újabb részleteket. Az amerikai rapper bevallotta, hogy a fenék hajlatába szúrt testékszeréért, amelyet néhány hónappal ezelőtt csináltatott több, mint 4 millió forintot fizetett. Az ékszer ugyanis valódi gyémánttal készült. A beavatkozás pedig bármilyen extrémnek is tűnik, Cardi B-nek nem okozott fájdalmat, ugyanis már átesett néhány beavatkozáson azon a területén:

Nem ajánlanám másoknak, mert az a terület nálam már átesett néhány plasztikai műtéten... Szóval érzéketlenné vált. Amikor a piercinget csinálták, semmit sem éreztem. Ez volt a legegyszerűbb piercingem valaha.

Cardi B először januárban osztott meg fotót az intim piercingjéről az X-en (korábbi nevén Twitter), az alábbi szöveggel:

Szóval.... A fenék hajlatomba tettem egy piercinget. Hazudok?

Cardi B piercingje már el is tűnt

Bármilyen látványos is volt az intim piercing, nem tartott sokáig. Cardi B a műsorban azt is elmesélte, hogy néhány héttel később egyszerűen elveszítette az ékszert, méghozzá egy egészen banális módon:

Rájöttem, hogy... várjatok csak. Körbenéztem, megnéztem a nadrágomat, az alsóneműmet... És rájöttem, hogy lement a vécén.

A Call her Daddy műsorvezetője arra is rákérdezett, hogy újra megcsináltatta-e. Cardi B pedig erre azt válaszolta, hogy nem, mert 'egyszerűen nincs hangulata hozzá'. 

Cardi B szeretné egyszer hármasban kipróbálni
Cardi B szeretné egyszer hármasban kipróbálni (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto)

Cardi B szexuális vágyai is szóba kerültek

Az amerikai rappernek azonban nem ez volt az egyetlen megdöbbentő vallomása. Cardi B intim piercingje mellett elárulta néhány pikáns szexuális titkát is. A 'Fess or Text' játék során a műsorvezető megkérdezte a WAP rapperét, hogy áruljon el egy 'perverziót vagy fantáziát', amiről még soha nem beszélt nyilvánosan. Cardi B pedig erre viccesen azt felelte, hogy:

A francba, szerintem már mindet kipróbáltam. 

Majd hozzátette, hogy:

Szeretnék egy hármasban részt venni, hogy legyen egy nagyon csinos lány is.

 

