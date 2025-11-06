Lebukott a sportoló! – Cardi B pasijának egy másik nőtől lett gyereke

Cardi B pasija a közelmúltban egy apasági botrányba került, miután egy Instagram-modell pert indított ellene. Az új fejlemények szerint a DNS-vizsgálat megerősítette, hogy az amerikai sportoló, Setfon Diggs valóban az újszülött gyermek apja.

Cardi B 2025 szeptemberében jelentette be, hogy terhes

(Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto)

Cardi B pasijának egy másik nőtől lett gyereke

Cardi B pasija hatalmas botrányba keveredett. A PEOPLE által megszerzett bírósági dokumentumok szerint egy Instagram-modell, Lord Giselle azzal vádolta meg a 31 éves New England Patriots támadó játékosát, hogy ő az áprilisban született kislányának az apja. Stefon Diggs eddig tagadott mindent, ám egy apasági teszt a DNS mintája alapján kimutatta, hogy valóban ő Aileen Lopera gyermekének a biológiai apja. Az eredményt az ügyvédek hivatalosan is megerősítették.

Stefon Diggs apasági botránya

Az ügy 2024 decemberében kezdődött, amikor az Instagram-modell, Aileen Lopera, ismertebb nevén Lord Gisselle keresetet nyújtott be Los Angelesben Stefon Diggs ellen. A keresetben az anyuka azt állította, hogy az NFL játékos lehet egy, 2025 áprilisában született kislány, Charliee Harper Diggs-Lopera apja. Az Instagram-modell kizárólagos fizikai és jogi felügyeletet kért, valamint kérte, hogy Cardi B pasija fedezze a terhességgel, a szüléssel és az ügyvédi eljárással kapcsolatos költségeket. Stefon Diggs 2025 júliusában hivatalosan reagált a keresetre, és kijelentette, hogy nem biztos az apaságában, ezért kért DNS vizsgálatot. A beadványban pedig hozzátette, hogy amennyiben a vizsgálat igazolja az apaságot, közös jogi és fizikai felügyeletet szeretne, valamint a költségek megosztását javasolta. A jogi eljárás a nyár folyamán nagy figyelmet kapott, különösen azért, mert Cardi B Stefon Diggs-szel való kapcsolata ekkor már nyilvános volt, és a rapper terhességét is bejelentették.

Cardi B és Stefon Diggs 2024 októberében kezdtek randizni egymással

(Fotó: Yehiel Chekroune/Bestimage/Northfoto)

Cardi B nem hagyta szó nélkül

A történetet ugyanis tovább bonyolítja az, hogy mindössze két hónapja derült ki, hogy Cardi B terhes és az ő gyermekének apja is a híres NFL játékos. A rapper az apasági botrány kirobbanását követően egy élő közvetítésben reagált a helyzetre, ahol idézte Shirley Brown klasszikus dalát:

Az a te gyereked apja...? Az én gyerekem apja is...

A kijelentésével ugyan közvetlenül nem nevezte meg az érintetteket, azonban a rajongók szerint egyértelműen a Stefon Diggs-szel kapcsolatos apasági botrányra utalt.