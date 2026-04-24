Tom Cruise stábja Balatonbogláron bérelt motort egy helyi kereskedéstől, ráadásul kettőt. A feltehetően egy forgatáshoz kiválasztott BMW R nineT típus nem egy hétköznapi kétkerekű. A modellt a BMW Motorrad gyártja 2014 óta, és kifejezetten azoknak készült, akik szeretik az egyedi megjelenést. Mutatjuk!

Ez a típus egy klasszikus retró roadster, amely a legendás BMW boxer motorokra épít, miközben modern futóművet, fékeket és technológiát kapott. A szakértők szerint pont ez a kettősség teszi igazán különlegessé:

léghűtéses boxer motor, ezért karakteres hang és megjelenés jár hozzá

modern az alváz és a futómű , ez stabilitást és precíz irányíthatóságot ad neki

a prémium kidolgozás miatt a filmes közeli képekhez is ideális

könnyű testreszabhatóság

Mint azt a Sonline megírta, a Balatonnál bérelt két motort a Mission Impossible világsztárjának a stábja. A hírt a kereskedés vezetője is megerősítette. Megtudtuk: nem csak kibérelték a motorokat, át is kellett alakítani. Fontos volt Tom Cruise stábjának, hogy a műszerfal és a kipufogó a két motoron egyformán nézzen ki.

Tom Cruise többször szerepelt már motoron: