Tom Cruise stábja Balatonbogláron bérelt motort egy helyi kereskedéstől, ráadásul kettőt. A feltehetően egy forgatáshoz kiválasztott BMW R nineT típus nem egy hétköznapi kétkerekű. A modellt a BMW Motorrad gyártja 2014 óta, és kifejezetten azoknak készült, akik szeretik az egyedi megjelenést. Mutatjuk!
Ez a típus egy klasszikus retró roadster, amely a legendás BMW boxer motorokra épít, miközben modern futóművet, fékeket és technológiát kapott. A szakértők szerint pont ez a kettősség teszi igazán különlegessé:
Mint azt a Sonline megírta, a Balatonnál bérelt két motort a Mission Impossible világsztárjának a stábja. A hírt a kereskedés vezetője is megerősítette. Megtudtuk: nem csak kibérelték a motorokat, át is kellett alakítani. Fontos volt Tom Cruise stábjának, hogy a műszerfal és a kipufogó a két motoron egyformán nézzen ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.