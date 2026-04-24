Mutatjuk, milyen motorral száguld Tom Cruise Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 12:30
Tom Cruise és stábja a napokban Budapesten van, talán épp egy motoron száguld el mellettünk. A motort egy balatonboglári kereskedésből kölcsönözték.

Tom Cruise stábja Balatonbogláron bérelt motort egy helyi kereskedéstől, ráadásul kettőt. A feltehetően egy  forgatáshoz kiválasztott BMW R nineT típus  nem egy hétköznapi kétkerekű. A modellt a BMW Motorrad gyártja 2014 óta, és kifejezetten azoknak készült, akik szeretik az egyedi megjelenést. Mutatjuk!

Kettő ilyen motort bérelt a sztár stábja Fotó: Ur Favvv /  Shutterstock 

Ez a típus egy  klasszikus retró roadster, amely a legendás BMW boxer motorokra épít, miközben modern futóművet, fékeket és technológiát kapott. A szakértők szerint pont ez a kettősség teszi igazán különlegessé:

  • léghűtéses boxer motor, ezért karakteres hang és megjelenés jár hozzá
  • modern az  alváz és a  futómű , ez stabilitást és precíz irányíthatóságot ad neki
  • a prémium kidolgozás miatt a filmes közeli képekhez is ideális
  • könnyű testreszabhatóság
Mint azt a Sonline megírta, a  Balatonnál bérelt két motort a Mission Impossible világsztárjának a stábja. A hírt a kereskedés vezetője is megerősítette. Megtudtuk: nem csak kibérelték a motorokat, át is kellett alakítani.  Fontos volt Tom Cruise stábjának, hogy a műszerfal és a kipufogó a két motoron egyformán nézzen ki.

Tom Cruise többször szerepelt már motoron:

