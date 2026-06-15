Megtörtént a foci-vb első Magyarországot is érintő eseménye

Magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgó is gólt szerzett a hétfő hajnali Svédország-Tunézia világbajnoki mérkőzésen. Gyökeres Viktor most először talált be foci-vb-n.
A svédek az elejétől kezdve irányították a mérkőzést.
Sőt, már a 7. percben megszerezték a vezetést Yasin Ayari révén, aki a tizenhatoson kívülről vette be a tunéziai kaput. Félóra elteltével pedig Alexander Isak duplázta meg az előnyt – akinek lövésébe a kapus csak belenyúlni tudott.
Svédország akár további gólokat is szerezhetett volna már az első félidőben, két perccel a szünet előtt mégis Tunézia szépített.
Egy beadást követően Omar Rekik csúsztatta a hálóba a labdát.
Sokáig ugyanakkor nem örülhettek a tunéziaiak, ugyanis az 59. percben olyan dolog történt, ami Magyarországon is sokak számára örömteli.
A magyar állampolgársággal is rendelkező svéd válogatott Gyökeres Viktor megszerezte első világbajnoki gólját.
A végén aztán Svédország kiütötte Tunéziát: előbb a 86. percben a csereként beállt Mattias Svanberg lőtt a kapua az első labdaáérintéséből, majd Yasin Ayari újabb találatával állította be az 5-1-es végeredményt.
Gyökeres Viktor apai nagyapja révén rendelkezik magyar gyökerekkel. Gyökeres István a Zala vármegyei Türjén született 1936-ban, majd az 1956-os forradalom után emigrált Svédországba. Első házasságából született Stefan Gyökeres, a svéd válogatott labdarúgó édesapja.
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