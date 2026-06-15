Megtörtént a foci-vb első Magyarországot is érintő eseménye

Magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgó is gólt szerzett a hétfő hajnali Svédország-Tunézia világbajnoki mérkőzésen. Gyökeres Viktor most először talált be foci-vb-n.

Gyökeres Viktor gólt szerzett a Svédország-Tunézia világbajnoki mérkőzésen

Fotó: Carl Recine

Svédország-Tunézia 5-1

A svédek az elejétől kezdve irányították a mérkőzést.

Sőt, már a 7. percben megszerezték a vezetést Yasin Ayari révén, aki a tizenhatoson kívülről vette be a tunéziai kaput. Félóra elteltével pedig Alexander Isak duplázta meg az előnyt – akinek lövésébe a kapus csak belenyúlni tudott.

Svédország akár további gólokat is szerezhetett volna már az első félidőben, két perccel a szünet előtt mégis Tunézia szépített.

Egy beadást követően Omar Rekik csúsztatta a hálóba a labdát.

Sokáig ugyanakkor nem örülhettek a tunéziaiak, ugyanis az 59. percben olyan dolog történt, ami Magyarországon is sokak számára örömteli.

A magyar állampolgársággal is rendelkező svéd válogatott Gyökeres Viktor megszerezte első világbajnoki gólját.

A végén aztán Svédország kiütötte Tunéziát: előbb a 86. percben a csereként beállt Mattias Svanberg lőtt a kapua az első labdaáérintéséből, majd Yasin Ayari újabb találatával állította be az 5-1-es végeredményt.