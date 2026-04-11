Forrnak az indulatok: Meghan Markle viselkedése miatt még a néhai királynő is kénytelen volt közbelépni

A pletykák szerint maga II. Erzsébet királynő volt kénytelen közbelépni, miután Meghan Markle állítólag durván leteremtett egy királyi kertészt Windsorban. Ez a történet úgy robbant, mint egy bomba, mivel a főkertész panaszt tett, a királynő pedig nem hagyta annyiban. Rendre utasította Meghant, mert nála a személyzet tisztelete szent volt.

Meghan Markle stílusára több panasz is érkezett az elmúlt években

Egy királyi életrajzíró, Hugo Vickers szerint a vádak egyáltalán nem új keletűek. Sőt, korábbi bennfentes beszámolók szerint már évekkel ezelőtt is arról suttogtak, hogy a hercegné keményen bánt az alkalmazottakkal.

Láttam, ahogy embereket szó szerint szétcincál, és teljesen értéktelennek érezteti őket

- állítja egy forrás.

Ez nem az első eset volt, amikor Meghan állítólagos viselkedése nem tetszett a néhai királynőnek. A királynő 2022-es halála után Robert Hardman azt állította, hogy felháborodott Meghan és Harry herceg hazugsága miatt a lányuk nevével kapcsolatban.

A szerző a Charles III: New King, New Court. The Inside Story című könyvében azt írta, hogy egy munkatárs szerint a néhai királynő olyan dühös volt, mint még soha, amikor meghallotta, hogy Meghan és Harry azt állították, hogy engedélyt kaptak arra, hogy lányukat Lilibet-nek nevezzék - ez a néhai uralkodó gyermekkori beceneve volt, amelyet a hozzá legközelebb állók használtak.

A pár azonban azzal védekezik, hogy Harry még a bejelentés előtt beszélt a nagymamájával, és ha nem lett volna áldás, a nevet nem használták volna - írja az Express.