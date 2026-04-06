,,Bocsánatot kellett kérnem” – Dráma lett a nagy találkozás, ezen háborodott fel Harry herceg

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 19:00
sértésbocsánatkérésMeghan Markle
Kissé elvetette a sulykot a királyi szerző. Harry herceg is megköveteli rangjának megfelelő megszólítást.
Egy királyi szerző azt állítja, hogy bocsánatot kellett kérnie Harry hercegtől, mert nem a megfelelő módon szólította meg, mikor találkozott vele. Robert Jobson, azután beszélt vele, miután a sussexi herceg faji vitába keveredett. 

Harry herceg meg lett sértve, így bocsánatot kért tőle a szerző
2009-ben került elő egy felvétel, amelyen Harry herceg sértő kifejezést használt Ahmed Raza Khan-ra, a sandhursti akadémia egyik kadétjára. Az általa használt kifejezés az egyik legsértőbb jelző a dél-ázsiai származású emberekre nézve. A The Sun „Royal Exclusive” podcastjában Jobson elmondta, hogy Harry megvádolta őt: szerinte egy „rejtett kamerával” filmezte le akkoriban. A szerző ugyanakkor elismerte, hogy visszavágott, ami miatt később bocsánatot kellett kérnie a hercegtől. 

Robert Jobson elárulta, hogy ő írta meg akkoriban Harry herceg rasszista megjegyzéséről szóló cikket, mire Meghan Markle férje megkérdezte tőle, hogy hol a rejtett kamerája. Így felelt Jobson

Minden tiszteletem mellett, barátom, az a te kamerád volt, a te rasszista megjegyzésed, és valaki a te körödből adta le a videót

- mondta a sussexi hercegnek.

„Amiért aztán bocsánatot kellett kérnem, és bocsánatot is kértem – azért kértem bocsánatot, mert ’barátomnak’ neveztem, holott nem a barátom” - idézi szavait az Express.

Ezután szintén összesodort őket az élet egy repülőút során, de akkor nem volt semmi probléma közöttük, bár egy kicsit morcosan mesélt Harry a jövőbeni terveiről mondván, Jobson úgyis előbb fogja tudni mit csinál, mint ő maga.

Akkoriban nem Harry herceg adott ki nyilatkozatot az ügyben, hanem édesapja irodája, mert azt tanácsolták neki ez a helyes döntés. Bár a herceg maga akart megszólalni, így felvette a kapcsolatot volt kollégájával és bocsánatot kért. Szerinte a barátja nem látta problémának a helyzetet, de megbocsátott, amitől Harry herceg még rosszabbul érezte magát a kialakult helyzet miatt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
