A minap érkezett a hír, hogy elhunyt a neves zenész és zeneszerző, Marcos Loya, aki annak idején Madonna oldalán vált világhírűvé, miután szerepelt az 1987-es La Isla Bonita című dal ikonikus videóklipjében.

Gyászol Madonna: elhunyt a régi társa

Bár a halál hivatalos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a sztár az utóbbi időben jelentős anyagi nehézségekkel küszködött: egy időre otthon nélkül maradt, ami miatt kénytelen volt a kocsijában aludni.

Az elmúlt két évben az egészségi állapota is nagyon megromlott, emiatt 2024. április 7-én egy sztárokkal teli jótékonysági koncertet szerveztek, ahol zenészek, humoristák, színészek és további támogatók gyűltek össze egy telt házas eseményen, hogy a fellépés bevételéből fedezzék Loya orvosi költségeit. A tavaly szeptemberi születésnapi ünnepségén készült fényképeken a sztár már nagyon törékenynek tűnt, és tolószékbe kényszerült.

Madonna's La Isla Bonita co-star dies after years of hardshiphttps://t.co/tIHl5pKzkE pic.twitter.com/IlCv2aNr4d — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) April 15, 2026

A szomorú hírt a Pop star! magazin alapítója, Matthew Rettenmund erősítette meg, aki a Facebookon tisztelgett az elhunyt zenész emléke előtt.

Sajnálatos módon Marcos Loya, akit a legtöbben a La Isla Bonita videójából ismertek, elhunyt

- olvasható posztban, amely alá csakhamar özönleni kezdtek a rajongók és barátok tisztelgései - írja a Mirror.




