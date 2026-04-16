Gyászol Madonna: elhunyt a régi társa

madonna
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 07:10 / FRISSÍTÉS: 2026. április 16. 07:12
la isla bonitaelhunytzeneszerző
Neves zenész és zeneszerző távozott. Marcos Loya annak idején Madonna ikonikus, 1987-es La Isla Bonita című dalának videóklipjében is szerepelt.
A minap érkezett a hír, hogy elhunyt a neves zenész és zeneszerző, Marcos Loya, aki annak idején Madonna oldalán vált világhírűvé, miután szerepelt az 1987-es La Isla Bonita című dal ikonikus videóklipjében.

Gyászol Madonna: elhunyt a régi társa / Fotó: Dia Dipasupil

Bár a halál hivatalos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a sztár az utóbbi időben jelentős anyagi nehézségekkel küszködött: egy időre otthon nélkül maradt, ami miatt kénytelen volt a kocsijában aludni. 

Az elmúlt két évben az egészségi állapota is nagyon megromlott, emiatt 2024. április 7-én egy sztárokkal teli jótékonysági koncertet szerveztek, ahol zenészek, humoristák, színészek és további támogatók gyűltek össze egy telt házas eseményen, hogy a fellépés bevételéből fedezzék Loya orvosi költségeit. A tavaly szeptemberi születésnapi ünnepségén készült fényképeken a sztár már nagyon törékenynek tűnt, és tolószékbe kényszerült. 

A szomorú hírt a Pop star! magazin alapítója, Matthew Rettenmund erősítette meg, aki a Facebookon tisztelgett az elhunyt zenész emléke előtt.

Sajnálatos módon Marcos Loya, akit a legtöbben a La Isla Bonita videójából ismertek, elhunyt

- olvasható posztban, amely alá csakhamar özönleni kezdtek a rajongók és barátok tisztelgései - írja a Mirror.


 

 

 

