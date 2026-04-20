Megszületett Jennifer Aniston exférjének gyermeke: Justin Theroux apa lett

Megszületett Justin Theroux első gyermeke. A világsztár és felesége, Nicole Brydon Bloom az Instagramon osztották meg a boldog hírt a rajongóikkal.

Fotó: CraSH

Az 54 éves színész és 32 éves párja szombaton jelentették be, hogy világra jött a kisfiuk. Mivel kapcsolatukat eddig tudatosan távol tartották a nyilvánosságtól, a legtöbben csak annyit tudtak, hogy Nicole babát vár. A pár tavaly márciusban mondta ki a boldogító igent, és azóta is óvják a magánéletüket.

Az esküvő után kilenc hónappal derült ki, hogy első közös gyermekük úton van, de a részleteket, például a baba nemét vagy érkezésének időpontját sokáig titokban tartották. Most viszont ők maguk döntöttek úgy, hogy megosztják a nagy hírt: egy megható, fekete-fehér fotót tettek közzé, amelyen az újszülött békésen pihen az apukája mellkasán. Nicole Brydon Bloom rövid, de annál érzelmesebb üzenetet fűzött a képhez: „Megérkezett. Teljesen szerelmesek vagyunk.”

Jennifer Aniston, Theroux volt felesége is reagált a bejegyzésre: a szemfüles rajongók kiszúrták, hogy egy lájkkal jelezte örömét. A színész és Aniston nyolc évvel ezelőtt váltak el, de úgy tűnik, a jó viszony megmaradt közöttük - írja a life.hu.