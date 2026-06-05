Azt gondolták, csak a vizsgadrukk: 18 évesen halt meg agydaganatban a fiatal lány

Tragikusan fiatalon vesztette életét az a brit tinédzser, akinek a fejfájásait kezdetben a vizsgái miatti stressznek, majd migrénnek tulajdonították. Cara Hoodnál 2024 tavaszán jelentkeztek az első tünetek, majd augusztusban a családja azt a szívszorító hírt kapta, hogy a lány medulloblasztómában, az agydaganat egy típusában szenved.

Tragikusan fiatalon hunyt el agydaganat következtében a tinédzser / Fotó: Triff / Shutterstock (Képünk illusztráció)

18 évesen hunyt el agydaganatban a fiatal lány

Cara a diagnózist követően kemoterápiás és sugárterápiás kezelésen esett át, ám az egészsége a következő évben romlásnak indult, míg végül 2025 novemberében, mindössze 18 évesen a kórházban elhunyt.

2024 tavaszán felsőfokú vizsgákat tett le. Fejfájásra panaszkodott, amiről feltételeztük, hogy a vizsgáival kapcsolatos stresszel függ össze. Átment a vizsgáin, a fejfájása azonban nem múlt el

- emlékezett vissza a lány édesapja, a 62 éves Graham Hood, hozzátéve, a nyár folyamán Cara édesanyjával, az 55 éves Lyndsayvel többször is elvitték a lányukat a háziorvoshoz, ahol vérvizsgálatokat végeztek, mialatt a szülők egyre jobban aggódtak, miután Caránál megmagyarázhatatlan hányás is jelentkezett.

Végül - bár továbbra is migrénre gyanakodtak -, augusztusban a lányt beutalták a kórházba egy CT-vizsgálatra, amely ezt követően felfedte, hogy Carának agydaganata van. A következő napon a daganatot műtéti úton eltávolították, a család pedig abban bízott, a tumor nem rosszindulatú, és a lány pár hónapon belül visszatérhet az iskolába. Augusztus végén azonban a szakorvos, aki Carával foglalkozott, azt közölte, hogy a tinédzser egy rosszindulatú rákban, a medulloblasztómában szenved, amely általában fiatalabb gyermekeket érint.

Ezután a lány további kezeléseken esett át, beleértve a hat hétig tartó protonnyalábos terápiát, majd öt kemoterápiás kúrát, amelyek 2025 elején kezdődtek. Cara állapota azonban hamarosan romlani kezdett, amit a család eleinte a kemoterápiára adott reakciónak tulajdonított, de a negyedévente elvégzett MRI-vizsgálat az év szeptemberében kimutatta, hogy a rák visszatért a lány agyába és a gerincébe. Pár nappal később a tini már azt is nehezen értette, mit mondanak neki a szülei: ezután a Queen Elizabeth Kórházba került Glasgow-ban, ahonnan másnap reggel átszállították a Beatson West of Scotland Rákközpontba, ahol hat hétig szakellátásban részesült, mielőtt november 8-án a kora reggeli órákban elhunyt.

Nagyon nehéz most, mert ha visszatekintünk, azt látjuk, akadtak jelek. Talán panaszkodott egy kicsit az egyensúlyára, de nem voltak olyan tünetek, amelyekre azt mondaná az ember, hogy 'igaz, biztosan agydaganata van.' Az ember egyszerűen nem számít ilyesmire. Az egyedüli pozitívum, amit fel tudok hozni, az az, hogy Cara élete első 17 évében egészséges, boldog életet élt, mialatt a medulloblasztóma egy olyan betegség, amely jellemzően a fiatalabb gyermekeket érinti, és még ha a kezelés sikeres is, gyakran hosszú távú következményekkel jár

- mondta el az édesapa, aki a tragédiát követően a fiával, a 21 éves Roryval egy 91,2 km-es jótékonysági kerékpártúrát készül megtenni Cara emlékére, mialatt egy adománygyűjtő oldal segítségével is igyekeznek támogatást szerezni az agydaganat kutatására - írja a Mirror.