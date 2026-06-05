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Dráma a meccsen, a nézőtéren zajlott az életmentés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Országos Mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 11:10
vízilabdaéletmentésmeccs
A mentők mindent megtettek. Egy vezérszurkoló lett rosszul a vízilabda meccsen.
Bors
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Néhány hete egy fővárosi vízilabda meccsen teljesített mozgóőrséget az Országos Mentőszolgálat. Az összecsapás már javában zajlott, mikor jelezték az életmentőknek, hogy a vezérszurkolók egyike nagyon rosszul van a nézőtéren. 

A meccsen rosszul lett férfi már jól van
A meccsen rosszul lett férfi már jól van / Fotó: Országos Mentőszolgálat

A mentők azonnal a férfi segítségére siettek és megállapították, hogy a betegnek nagy kiterjedésű szívizom infarktusa van. Megkezdték a gyógyszeres ellátást és a kórházba szállításhoz esetkocsit hívtak, akik rövid időn belül stabil állapotban adták át a kórházban a férfit, ahol már felkészülten várták a kardiológiai centrumban.

A meccs óta jobban van a férfi

Örömteli fejlemény, hogy a napokban egy újabb vízilabda mérkőzés helyszínén a mentőtiszt és mentőtechnikus bajtársak ismét összetalálkoztak a már gyógyult férfival, aki azonnal megismerte megmentőit, átölelte őket és köszönetet mondott az ellátásért. 

- fejtette ki Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

 

 

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