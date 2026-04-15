Gólyahír: Nádas Bence és Kiss Blanka szülők lesznek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 21:38
Gólyahír rázta fel a hazai sportvilágot. Úton van Nádas Bence és Kiss Blanka első gyermeke.
Nádas Bence és Kiss Blanka szülők lesznek: az olimpiai ezüstérmes és a világbajnok kajakos közösségi oldalán jelentette be a boldog hírt.

Nádas Bence és Kiss Blanka sugárzik a boldogságtól a baba érkezése miatt
Nádas Bence és Kiss Blanka sugárzik a boldogságtól a baba érkezése miatt 
Bővül a család: Nádas Bence és Kiss Blanka első gyermekét várja

A sportoló házaspár tavaly szeptemberi esküvője után most újabb mérföldkőhöz érkezett, és már a pici nevét is elárulták a rajongóknak.

A legkisebb Nádas úton van már! Várunk Téged, Bendegúz!

– írta boldogan a Facebookon Nádas Bence.

A 29 éves kajakos és felesége kapcsolata 2024-ben, egy San Franciscó-i lánykéréssel fordult komolyra, amelyet egy festői esküvő és egy földközi-tengeri nászút követett. A klasszis korábban többször is hangsúlyozta a családi háttér fontosságát, így most hatalmas az öröm, hogy kisfiukkal hamarosan teljes lesz a családjuk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu