Gólyahír: Nádas Bence és Kiss Blanka szülők lesznek

Nádas Bence és Kiss Blanka szülők lesznek: az olimpiai ezüstérmes és a világbajnok kajakos közösségi oldalán jelentette be a boldog hírt.
A sportoló házaspár tavaly szeptemberi esküvője után most újabb mérföldkőhöz érkezett, és már a pici nevét is elárulták a rajongóknak.
A legkisebb Nádas úton van már! Várunk Téged, Bendegúz!
– írta boldogan a Facebookon Nádas Bence.
A 29 éves kajakos és felesége kapcsolata 2024-ben, egy San Franciscó-i lánykéréssel fordult komolyra, amelyet egy festői esküvő és egy földközi-tengeri nászút követett. A klasszis korábban többször is hangsúlyozta a családi háttér fontosságát, így most hatalmas az öröm, hogy kisfiukkal hamarosan teljes lesz a családjuk.
