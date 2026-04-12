Jason Momoa: „Már a barátok a fontosak, nem én!”

A sztárpár 2005-ben kezdett randizni, két év múlva megérkezett a lányuk, Lola Noani, 2008-ban pedig a fiuk, Nakoa-Wolf. Csendben házasodtak össze 2017-ben, és ugyanilyen diszkréten váltak el 2022 januárjában. Jason Momoa és Lisa Bonet azóta is közösen nevelik a gyerekeket.

Jason Momoa és Lisa Bonet válásuk után is jóban maradtak

Jason Momoa, az igazi lányos apa

Amikor 2007 júliusában megérkezett a kislány, az apja a középső nevének az Iolanit választotta – hawaii nyelven a jelentése „királyi sólyom” –, hogy összekapcsolja a kultúrájával. Az Aquaman sztárja sokáig nem tudta, mennyire megviseli majd az, hogy lányos apa.

„Bevallom, sírtam, amikor Lola betöltötte a 13-at, mert kikészít az a gondolat, hogy nemsokára randizni fog!” – árulta el Momoa öt évvel ezelőtt a Men’s Healthnek.

Félek, hogy nem leszek képes jól kezelni a helyzetet: ha Lola egy napon megjelenik egy rosszfiúval, belebolondulok!

– tudtuk meg a színésztől.

Lola és Wolfie ma még menőnek tartják híres apjukat

Mitől lesz valaki jó apa?

Tavaly előtt a színész őszintén bevallotta, hogy az apaság mást jelent számára, amióta a gyerekei idősebbek.

„Amíg a srácaim kicsik voltak, mindenhová velem utaztak, amit imádtam” – magyarázta a sztár a TMZ-nek.

Most, hogy már gimisek, már a barátok a fontosak nekik, nem én. Még mindig menőnek tartják, hogy híres színész az apjuk, de lassan elveszítem ezt a státuszt. Nem számít, mert hiába múlnak az évek, én változatlanul szeretem őket.

Jason a fiának a Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha nevet választotta, de csak Wolfie-nak becézik.

„Gyerekkoromban az apám nem lakott velünk, és ez hatással lett arra, ahogy én ma a saját gyerekeimet nevelem” – mesélte Momoa az InStyle-nak. „Nem tudtam, mit jelent jó apának lenni. Nem vagyok sem szigorú, sem parancsolgatós szülő. Szeretek kötődni a srácaimhoz, és azt akarom, hogy egész életükben érezzék: nekem bármit elmondhatnak, és számíthatnak rám” – zárta gondolatait a színész.