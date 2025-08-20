"Baromira zokogtam, k*rvára szétcsúsztam" – Mi történt? Összetört és kifakadt Jason Momoa!

Nakoa-Wolf Momoának úgy tűnik a vérében van a színészkedés. Épp, hogy megjelent Denis Villeneuve Dűne forgatásán, apja Jason Momoa mellett, már hívták is szerepelni Zendaya és Timothée Chalamet karaktereinek a gyermekét megformálni. Jason mindent megtett azért, hogy ne legyen belőle gyerekszínész, de 16 évesen talán felnőtt a feladatra.

A Dűne folytatásában Jason Momoa Duncan Idaho-ként tér vissza (Fotó: Villeneuve Films)

Jason Momoa fia apja haragjával nézett szembe

Jason Momoa már régen is egyértelművé tette, hogy nem szeretné a gyermekét filmes pályán látni. Ugye ha valaki tudja, hogyan működik a showbiznisz, ismeri a nehézségeket, elvárásokat, határidőket és úgy általában a népszerűség árnyoldalait, az maga Momoa. Legutóbb a Smartless podcastben jött fel a téma, mint kiderült Momoa az utolsó percekig ellenezte fia, Nakoa színészi ambícióit:

Mondtam neki: Soha nem fogsz színészkedni. Nincs az az isten, hogy megengedjem. Egyszerűen nem akarom hogy a kölyökből gyerekszínész legyen. Nem akarom ebben a bizniszben látni!

Momoa tűzzel-vassal igyekezett távol tartani a fiát ettől a világtól, egészen 16 éves koráig, amikor úgy döntött magával viszi a Dűne forgatására, hogy lássa mennyire nem fenékig tejfel egy forgatás. A terv azonban visszafelé sült el: Cale Boyter producer bátorította a fiút, hogy készítsen egy kaszkadőrvideót, ami után meghívták egy színi gyakorlatra, ahol más színészekkel együtt dolgozhatott.

Nagyon nehéz jeleneteket kellett véghez vinnie, olyanokat amiket ha nekem kéne, tuti hogy nem tudnám megcsinálni. Első alkalom és a kölyök nagyon ügyes volt, teljesen egyedül. Most meg a kib*szott Dűnét forgatom a fiammal.

Mint kiderült, július végén Jason társaságában az ifjú titán, Nakoa is jelen volt Budapesten, nem másért, mint élete első komoly forgatásáért. Jason habogva, könnyeivel küszködve mesélt róla:

Az első kics*szett jelenete. És ott ülök telibesz*rt gatyával, mert hogy ott van Zendayával. És benne van. Az én kicsim, 16 évesen. Baromira zokogtam, k*rvára szétcsúsztam, annyira büszke voltam rá.

Az elismerés pedig mint kiderült, kétoldalú. Miután Nakoa megtudta, milyen a munka a filmes világban, kifejezte apjának hogy mennyire tiszteli őt.