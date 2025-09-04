Jason Momoa talpig rózsaszínben, férfiakat csókolgatva toppant be Velence vörös szőnyegére – Fotók!

Noha pár héttel ezelőtt még az Akváriumban adott botrányos koncertet, most már az Adria partján áll a vakuk kereszttüzébe az egykori Aquaman. Fél Hollywood és a csodaszép ruhájával mindenkit lepipáló Palvin Barbara után ugyanis Jason Momoa is megérkezett a Velencei Filmfesztiválra. A Zendaya, Robert Pattinson és Timothée Chalamet társaságában a Dűne következő felvonását hazánkban forgató világsztár azért libbent be a gondolák városának vörös szőnyegére, hogy részt vegyen legfrissebb mozija, az In the Hand of Dante díszbemutatóján, és egy dolog biztos, Momoa belépőjét még évekig emlegetni fogják.

Jason Momoa Budapestet elhagyva Velencében jelent meg, és nem is akárhogyan: talpig pink öltözetben (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jason Momoa és a pinkmánia

A Dűne-filmek, a DC-univerzum és a Halálos iramban-mozik sztárja gondoskodott arról, hogy az egész világ róla beszéljen most egy jó darabig. Jason Momoa úgy érezte, a rózsaszín lenne a tökéletes választás az előző esti premierre, és a hawaii szívtipró nem is gondolta túl, nem kombinálta semmilyen más színnel szettjét, így tetőtől talpig pinkbe öltözött. De itt még nem ér véget a pinkmánia, hiszen Momoa még a lábujjkörmeit is befestette, hogy azok is passzoljanak az öltözetéhez.

Jason Momoa rózsaszín lábkörme most a fél internetnek szolgáltat beszédtémát (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mondanunk sem kell, minden kamera és fényképezőgép az ő irányába szegeződött, mikor megjelent, de ahogy mondani szokás: Ez még nem minden! A korábban Budapestre szakáll nélkül megérkező színész még a bemutatásra váró mozi, az In the Hand of Dante rendezőjének, Julian Schnabelnek is kiosztott egy cuppanós szájra puszit, hogy végképp megossza népes rajongótáborát.

Jason Momoa láthatóan jó viszont ápol a tegnap este bemutatott új filmje, az In the Hand of Dante rendezőjével, Julian Schnabellel (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Apa és fia együtt a vásznon

Az Oscar Isaac-et, Al Pacinót, Franco Nerót, Gerard Butlert, de még Martin Scorsesét is a soraiban tudó krimi-dráma mellett természetesen szó esett a javában készülő Dűne 3-ról is, melyben Jason mellet egy másik Momoa, Nakoa-Wolf, avagy Wolfie is szerepet kapott. Nem is csoda, hogy a Momoák kiélvezik a velencei lazulás minden pillanatát, hiszen kemény heteket tudhatnak maguk mögött.

A Jason Momoa-filmek következő darabja, a Dűne 3, már egy másik szamoai vasgyúrót, az egykori Aquaman fiát, Nakoa-Wolf Momoát is a soraiban tudja (Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage)

Apa és fia tehát együtt szerepelnek Denis Villeneuve következő mozijában, a Messiásban. A büszke édesapa a fesztiválon nem is győzött dicsekedni arról az újságíróknak, mennyire büszke a gyermekére, és meg is osztotta a nagyérdeművel, milyen érzés volt először látni Wolfot a grandiózus díszek között, világsztárok társaságában színészkedni:

Amikor az első jelenetét forgattuk, én csak ültem ott és összesz*rtam a gatyámat. Ott látom őt Zendayával játszani, benne van a filmben. Mondtam is magamban, »Az én kisbabám, 16 éves és hibátlanul lehozza«. Csak sírni tudtam, annyira büszke voltam rá.

– mondta el az egyik lapnak az idősebb Momoa, aki még egy méretes puszit is adott ezek után Nakoa-Wolf homlokára.



