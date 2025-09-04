Jason Momoa talpig rózsaszínben, férfiakat csókolgatva toppant be Velence vörös szőnyegére – Fotók!

Noha pár héttel ezelőtt még az Akváriumban adott botrányos koncertet, most már az Adria partján áll a vakuk kereszttüzébe az egykori Aquaman. Fél Hollywood és a csodaszép ruhájával mindenkit lepipáló Palvin Barbara után ugyanis Jason Momoa is megérkezett a Velencei Filmfesztiválra. A Zendaya, Robert Pattinson és Timothée Chalamet társaságában a Dűne következő felvonását hazánkban forgató világsztár azért libbent be a gondolák városának vörös szőnyegére, hogy részt vegyen legfrissebb mozija, az In the Hand of Dante díszbemutatóján, és egy dolog biztos, Momoa belépőjét még évekig emlegetni fogják.
A Dűne-filmek, a DC-univerzum és a Halálos iramban-mozik sztárja gondoskodott arról, hogy az egész világ róla beszéljen most egy jó darabig. Jason Momoa úgy érezte, a rózsaszín lenne a tökéletes választás az előző esti premierre, és a hawaii szívtipró nem is gondolta túl, nem kombinálta semmilyen más színnel szettjét, így tetőtől talpig pinkbe öltözött. De itt még nem ér véget a pinkmánia, hiszen Momoa még a lábujjkörmeit is befestette, hogy azok is passzoljanak az öltözetéhez.
Mondanunk sem kell, minden kamera és fényképezőgép az ő irányába szegeződött, mikor megjelent, de ahogy mondani szokás: Ez még nem minden! A korábban Budapestre szakáll nélkül megérkező színész még a bemutatásra váró mozi, az In the Hand of Dante rendezőjének, Julian Schnabelnek is kiosztott egy cuppanós szájra puszit, hogy végképp megossza népes rajongótáborát.
Az Oscar Isaac-et, Al Pacinót, Franco Nerót, Gerard Butlert, de még Martin Scorsesét is a soraiban tudó krimi-dráma mellett természetesen szó esett a javában készülő Dűne 3-ról is, melyben Jason mellet egy másik Momoa, Nakoa-Wolf, avagy Wolfie is szerepet kapott. Nem is csoda, hogy a Momoák kiélvezik a velencei lazulás minden pillanatát, hiszen kemény heteket tudhatnak maguk mögött.
Apa és fia tehát együtt szerepelnek Denis Villeneuve következő mozijában, a Messiásban. A büszke édesapa a fesztiválon nem is győzött dicsekedni arról az újságíróknak, mennyire büszke a gyermekére, és meg is osztotta a nagyérdeművel, milyen érzés volt először látni Wolfot a grandiózus díszek között, világsztárok társaságában színészkedni:
Amikor az első jelenetét forgattuk, én csak ültem ott és összesz*rtam a gatyámat. Ott látom őt Zendayával játszani, benne van a filmben. Mondtam is magamban, »Az én kisbabám, 16 éves és hibátlanul lehozza«. Csak sírni tudtam, annyira büszke voltam rá.
– mondta el az egyik lapnak az idősebb Momoa, aki még egy méretes puszit is adott ezek után Nakoa-Wolf homlokára.
