Halálos ütközés: utcai balesetben vesztette életét a népszerű influenszer

Tragikus balesetben életét vesztette a népszerű influenszer Klaudia Zakrzewska, ismertebb nevén Klaudiaglam, akit egy autó ütött el London Soho városrészében, egy szórakozóhely közelében.

Elütötték az influenszert

Ittas sofőr okozta az influenszer halálát

A modellként is ismert influenszert vasárnap hajnalban érte a baleset az Inca nightclub előtt, amikor egy jármű elütötte őt és még két gyalogost. Klaudia kritikus állapotban került kórházba, azonban sérülései olyan súlyosak voltak, hogy később meghalt. Az ügyben egy 29 éves nőt, Gabrielle Carringtont őrizetbe vették. A hatóságok eredetileg emberölési kísérlettel, súlyos testi sértéssel, veszélyes vezetéssel és ittas vezetéssel gyanúsították meg. A Metropolitan Police közlése szerint Klaudia halála után a vádat emberölésre módosítják.

A baleset során egy biztonsági őr, az 50-es éveiben járó Anoush Chyche életre szóló sérüléseket szenvedett, míg egy harmadik nő, Latisha Armstrong könnyebb sérülésekkel került kórházba. A nyomozást vezető Alison Foxwell főfelügyelő részvétét fejezte ki az áldozat családjának és barátainak, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, valamint ne osszanak meg megrázó felvételeket az esetről.

A balesetről készült felvételek szerint a nő az autó alá szorult, miközben a helyszínen tartózkodók próbáltak segíteni rajta. A bíróságon elhangzott, hogy a gyanúsított a megengedett alkoholszint felett vezetett: vérében 61 mikrogramm alkohol volt 100 milligrammonként. A bíróság a nőt előzetes letartóztatásba helyezte, értesült a Mirror.