Hiába siettek a mentők, megcsúszott és a halálba zuhant egy turista

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 21:50
200 métert zuhant. A turista az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett.
Egy hegycsúcs megmászása közben lezuhant és meghalt egy lengyel turista a Magas Tátra szlovákiai részén pénteken - jelentette a hegyimentő szolgálat (HZS) közlésére hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A turista életét nem tudták megmenteni
A turista életét nem tudták megmenteni / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció) 

Havas területen csúszott meg a turista

A szerencsétlenség a Jég-völgyi-csúcs (Ladovy stít) közelében történt, amikor két lengyel turista meg akarta mászni a csúcsot. A havas terepen egyikük vélhetően megcsúszott, majd mintegy 200 métert zuhant és az esés következtében az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett - közölte a HZS.

A hegyimentő szolgálat munkatársai Ótátra-füredről (Stary Smokovec) a szlovák belügyminisztérium helikopterével szálltak ki a helyszínre, ahol felvették a szerencsétlenül járt turista földi maradványait, majd átadták azokat a helyi rendőrségnek - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu