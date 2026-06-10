Szörnyű ütközés rázta meg az M1-est, de ezzel nem volt vége

Összeütközött két személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Budaörs közelében, a 8-as kilométerszelvénynél.
Az ütközéssel azonban nem volt vége a történteknek, ugyanis a baleset következtében az egyik jármű szalagkorlátnak sodródott. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.
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