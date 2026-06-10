Szörnyű ütközés rázta meg az M1-est, de ezzel nem volt vége

Összeütközött két személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Budaörs közelében, a 8-as kilométerszelvénynél.

A tűzoltók áramtalanítottak az M1-esen

Fotó: Gé

Baleset az M1-esen

Az ütközéssel azonban nem volt vége a történteknek, ugyanis a baleset következtében az egyik jármű szalagkorlátnak sodródott. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.