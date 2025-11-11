Borzalmas tragédia: Halálra gázolták a fiatal egyetemistát – a sofőr megtette a legrosszabbat

Egyetemi tanulmányai közepén érte a tragédia a mindössze 20 éves Elsa McGraint, akit egy autós gázolt halálra futás közben Kansas államban. A fiatal nő teste közel tíz órán át feküdt az út mentén, mire egy arra járó észrevette és értesítette a rendőrséget.
A Nebraska államból származó, orvosi előképzésen tanuló diák a Kansas Egyetemen tanult, és 2026-ban készült diplomázni. Csütörtök este 6 óra körül indult futni a Lawrence Regionális Repülőtér közelében, amikor egy jármű elütötte – a sofőr azonban megállás nélkül továbbhajtott.
A Douglas megyei seriff hivatalának tájékoztatása szerint Elsa holttestét péntek hajnalban, 3:35-kor találta meg egy járókelő az út szélén. A vizsgálatok szerint a fiatal nő a baleset helyszínén azonnal életét vesztette.
A nyomozók két képet is közzétettek egy fehér, felirat nélküli pickup teherautóról, amelyet a gázolás lehetséges elkövetőjeként azonosítottak. Bár a nyomozás még folyamatban van, vasárnapra egy 36 éves férfit őrizetbe vettek gondatlan emberölés gyanújával.
Elsa aktív tagja volt a Chi Omega diákszövetségnek, ahol az egyesület vezetőségének is tagjaként, házigazdai pozícióban dolgozott. Halála után a Chi Omega megrendítő üzenetet tett közzé az Instagramon:
„Mély szomorúsággal osztjuk meg szeretett testvérünk, Elsa McGrain halálhírét. Elsa az a fajta ember volt, akivé mindannyian válni szeretnénk: őszinte, kedves és tele fénnyel. Odafigyelt a csendesekre is, törődött másokkal, akár jó, akár nehéz időket éltek. Hűséges barát volt, aki mindenkinek éreztette, hogy fontos és szerethető.”
A bejegyzésben a szervezet azt is megemlítette, hogy Elsa mélyen vallásos volt, és hite vezette életében, tudta meg a Mirror. Egyik kedvenc igéje a Máté 6:33 volt:
„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek.”
A diákszövetség zárásként így búcsúzott tőle:
„Szívünk együtt dobban Elsa családjával, barátaival és mindazokkal, akiket beragyogott a fénye. Hite, kedvessége és testvérisége örökre velünk marad.”
