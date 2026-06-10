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Exkluzív fotó Szoboszlai Dominikről: elképesztő tetoválás borítja a hátát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 16:05
tetoválásokmagyar válogatott
A tetoválások iránti rajongása régóta ismert, de ekkora meglepetésre kevesen számítottak. Most kiderült, hogy Szoboszlai Dominik egész hátát egy monumentális tetoválás borítja.

Szoboszlai Dominik tetoválások iránti rajongása egészen tinédzserkoráig nyúlik vissza. Mindössze 16 éves volt, amikor a bal karjára varratta a Liverpool legendájának, Steven Gerrard ikonikus idézetét: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.” Ezzel azonban korántsem ért véget a történet: az évek során a válogatott csapatkapitány bal karját szinte teljesen beborították a tetoválások, jobb alkarára egy farkas került, mellkasát pedig szintén nagyméretű minták díszítik. Most azonban olyan részletre derült fény, amely eddig rejtve maradt a nyilvánosság előtt: Szoboszlai Dominik egész hátát egy monumentális tetoválás borítja.

Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott a Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzésen
Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott a Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzésen Fotó: TumbaszHedi

A magyar válogatott csapatkapitánya a Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés (3-1) után az egyik szurkolónak ajándékozta a mezét. A lefújást követően még hosszú ideig a pályán maradt, több mint két órán át járta körbe a stadiont, és köszöntötte a drukkereket. Félmeztelenül ünnepelve ekkor vált igazán feltűnővé, hogy Szoboszlai Dominik egész hátát egy hatalmas tetoválás borítja, amely nemcsak látványos, hanem a benne megjelenő motívumok alapján mélyebb jelentést is hordozhat.

Szoboszlai Dominik tetoválása

A 25 éves középpályásnak hátát szinte teljes egészében egy hatalmas tetoválás borítja, amelynek közepén egy erősen stilizált, misztikus arc látható. Az ilyen motívumokat sokan a belső erővel, az önismerettel vagy a spiritualitás iránti érdeklődéssel hozzák összefüggésbe. A mintában több kör és geometriai elem is feltűnik, amelyek a tetoválások világában gyakran az egyensúlyt, a harmóniát és az élet körforgását jelképezik. Az alsó részen egy angyalszerű, mitológiai alak is látható, amelyet sokan a védelem és a hit szimbólumának tartanak.

A hátképet két nagymacska teszi teljessé. A tigris a tetoválásokban gyakran az erőt, a bátorságot és az ösztönöket jelképezi, emellett sokan a családhoz és a hűséghez kötődő jelentést is társítanak hozzá.

Szoboszlai Dominik egész hátát tetoválás borítja
Szoboszlai Dominik egész hátát tetoválás borítja Fotó: Tumbasz Hedi

A tetoválás készítőjének kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor Szoboszlai Dominik korábbi mintáit, köztük a mellkasán látható tetoválást, a magyar tetoválóművész, Törőcsik Dániel készítette. A szakember több ismert labdarúgóval is dolgozott már együtt, köztük Julian Brandttal. A hátán látható minta vonalvezetése és kidolgozottsága alapján könnyen elképzelhető, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának legújabb tetoválása is az ő munkáját dicséri.

 

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