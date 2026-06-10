Exkluzív fotó Szoboszlai Dominikről: elképesztő tetoválás borítja a hátát

Szoboszlai Dominik tetoválások iránti rajongása egészen tinédzserkoráig nyúlik vissza. Mindössze 16 éves volt, amikor a bal karjára varratta a Liverpool legendájának, Steven Gerrard ikonikus idézetét: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.” Ezzel azonban korántsem ért véget a történet: az évek során a válogatott csapatkapitány bal karját szinte teljesen beborították a tetoválások, jobb alkarára egy farkas került, mellkasát pedig szintén nagyméretű minták díszítik. Most azonban olyan részletre derült fény, amely eddig rejtve maradt a nyilvánosság előtt: Szoboszlai Dominik egész hátát egy monumentális tetoválás borítja.

Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott a Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzésen Fotó: TumbaszHedi

A magyar válogatott csapatkapitánya a Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés (3-1) után az egyik szurkolónak ajándékozta a mezét. A lefújást követően még hosszú ideig a pályán maradt, több mint két órán át járta körbe a stadiont, és köszöntötte a drukkereket. Félmeztelenül ünnepelve ekkor vált igazán feltűnővé, hogy Szoboszlai Dominik egész hátát egy hatalmas tetoválás borítja, amely nemcsak látványos, hanem a benne megjelenő motívumok alapján mélyebb jelentést is hordozhat.

Szoboszlai Dominik tetoválása

A 25 éves középpályásnak hátát szinte teljes egészében egy hatalmas tetoválás borítja, amelynek közepén egy erősen stilizált, misztikus arc látható. Az ilyen motívumokat sokan a belső erővel, az önismerettel vagy a spiritualitás iránti érdeklődéssel hozzák összefüggésbe. A mintában több kör és geometriai elem is feltűnik, amelyek a tetoválások világában gyakran az egyensúlyt, a harmóniát és az élet körforgását jelképezik. Az alsó részen egy angyalszerű, mitológiai alak is látható, amelyet sokan a védelem és a hit szimbólumának tartanak.

A hátképet két nagymacska teszi teljessé. A tigris a tetoválásokban gyakran az erőt, a bátorságot és az ösztönöket jelképezi, emellett sokan a családhoz és a hűséghez kötődő jelentést is társítanak hozzá.

Szoboszlai Dominik egész hátát tetoválás borítja Fotó: Tumbasz Hedi

A tetoválás készítőjének kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor Szoboszlai Dominik korábbi mintáit, köztük a mellkasán látható tetoválást, a magyar tetoválóművész, Törőcsik Dániel készítette. A szakember több ismert labdarúgóval is dolgozott már együtt, köztük Julian Brandttal. A hátán látható minta vonalvezetése és kidolgozottsága alapján könnyen elképzelhető, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának legújabb tetoválása is az ő munkáját dicséri.