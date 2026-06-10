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Elmoshatják a viharok a foci-vb-t? Esőzés, árvíz és sárlavina veszélyezteti a meccseket

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 16:25
esőzésidőjárás
Rengeteg eső, árvíz és sárlavina. Ezek a veszélyek is sújtják a június 11-én kezdődő foci-vb-t az első héten.

Nem elég, hogy az elszabadult jegyárak miatt több mérkőzésen is félházas lelátókra lehet számítani a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, emellett az időjárás is komoly kihívást jelenthet a szervezők számára, hiszen a szélsőséges hőség és egyes helyszíneken a heves csapadék is befolyásolhatja a foci-vb lebonyolítását.

A villámlások miatt akár több órára is félbeszakadhat a foci-vb meccsei
A villámlások miatt akár több órára is félbeszakadhat a foci-vb meccsei Fotó: James Worsfold - CA

Gyűlnek a viharfelhők a foci-vb stadionjai felett

A napokban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint az időjárás akár órákra is megakaszthatja a 2026-os világbajnokság mérkőzéseit. Az Egyesült Államokban érvényben lévő viharbiztonsági protokoll értelmében ugyanis a találkozókat azonnal félbe kell szakítani, ha a stadion 13 kilométeres körzetében villámcsapást észlelnek. Ilyenkor a játékosok az öltözőbe vonulnak, és kezdetét veszi egy 30 perces várakozási idő. Ha ezalatt újabb villámcsapás történik, a számláló újraindul, így a kényszerszünet akár jelentősen is elhúzódhat.

A Bors utána járt annak, milyen időjárásra lehet számítani a vb ideje alatt Amerikában, Mexikóban és Kanadában:

  • Mexikóvárosban a következő hét nap folyamatosan csapadékos lesz. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet időnként 15 Celsius-fok alá süllyedhet, miközben több napon is meghaladhatja a napi csapadékmennyiség a 20 millimétert. A szélsőséges időjárás nem példa nélküli a városban: néhány nappal a világbajnokság rajtja előtt a Mexico City Stadium és környékét teljesen elöntötte a víz, a stadion közelében pedig sárlavina is kialakult. A beszámolók szerint akkor csaknem 500 milliméter eső zúdult a térségre.
  • Amerika több államában rendeznek vb-meccseket, így az időjárási körülmények is eltérőek lesznek. A déli városokban – például Dallasban, Houstonban, Miamiban és Atlantában – gyakoriak a 32 °C feletti hőmérsékletek. Ezzel szemben San Francisco és térségében sűrűn elő fordulhatnak erős esőzések, amelyek helyenként árvízveszélyt is okozhatnak, egy-egy csapadékos napon akár 100 mm eső is hullhat pár óra alatt.
  • Kanadában két helyszínen rendeznek világbajnoki mérkőzéseket: Torontóban és Vancouverben. Az időjárás itt sem ígérkezik ideálisnak, ugyanis a következő napok előrejelzése szerint gyakori esőzések és záporok várhatók. Helyenként jelentősebb mennyiségű csapadék is lehullhat, akár 80 mm is összegyűlhet az egy nap alatt.

A 2026-os világbajnokság június 11-én kezdődik.

@metropol.napilap

Messi és Ronaldo utoljára a vb-n Június 11-én megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság #metropol #cristianoronaldo #lionelmessi #focivb2026 #metropol #vb

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