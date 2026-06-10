Elmoshatják a viharok a foci-vb-t? Esőzés, árvíz és sárlavina veszélyezteti a meccseket

Nem elég, hogy az elszabadult jegyárak miatt több mérkőzésen is félházas lelátókra lehet számítani a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, emellett az időjárás is komoly kihívást jelenthet a szervezők számára, hiszen a szélsőséges hőség és egyes helyszíneken a heves csapadék is befolyásolhatja a foci-vb lebonyolítását.
A napokban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint az időjárás akár órákra is megakaszthatja a 2026-os világbajnokság mérkőzéseit. Az Egyesült Államokban érvényben lévő viharbiztonsági protokoll értelmében ugyanis a találkozókat azonnal félbe kell szakítani, ha a stadion 13 kilométeres körzetében villámcsapást észlelnek. Ilyenkor a játékosok az öltözőbe vonulnak, és kezdetét veszi egy 30 perces várakozási idő. Ha ezalatt újabb villámcsapás történik, a számláló újraindul, így a kényszerszünet akár jelentősen is elhúzódhat.
A Bors utána járt annak, milyen időjárásra lehet számítani a vb ideje alatt Amerikában, Mexikóban és Kanadában:
A 2026-os világbajnokság június 11-én kezdődik.
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