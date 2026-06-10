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"Mi lesz velem?" - 10 évesen rákkal küzd a kisfiú, eleinte azt hitték, sportsérülése van

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csontrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 16:30
rossz diagnózisrák
Egy 10 éves fiú és családja drámai küzdelmet vív egy ritka és rendkívül agresszív csontrák, az osteosarcoma ellen. A szülők elmondása szerint a kezdeti lábfájdalmakról azt hitték, sportból eredő sérülésről van szó.

Egy brit család élete egyik pillanatról a másikra fordult fel, amikor kiderült, hogy 10 éves Zeve Zilkha súlyos rákbetegséggel küzd. A kisfiú, aki korábban szenvedélyesen kosárlabdázott és arról álmodott, hogy egyszer az NBA-ben játszik majd, eleinte csak enyhe lábfájdalmakra panaszkodott.

Senki sem gondolta, hogy rák állhat a háttérben
Senki sem gondolta, hogy rák állhat a háttérben / Fotó: GoFundMe

Szülei, Itay és Zia Zilkha azt hitték, a panaszok a mindennapi sportolás velejárói, ám a helyzet gyorsan súlyosbodott. Több orvosi vizsgálat és röntgen után tavaly augusztusban kiderült a lesújtó diagnózis: Zeve-nél magas fokú osteosarcomát, egy ritka és agresszív csontrákot állapítottak meg.

Az édesapa élete egyik legnehezebb pillanatát élte át:

Szinte olyan volt, mintha egy tévéműsorban lennék, mert ezeket az ember általában csak a hírekben hallja, és sosem gondolja, hogy vele is megtörténhet. Borzalmas volt.

A család kezdetben két különböző orvosi véleményt is kapott, amelyek egyszerű sportsérülésre utaltak, de amikor a duzzanat gyorsan nőni kezdett, sürgős kórházi vizsgálatra került sor, ahol végül feltárták a valódi betegséget.

Az osteosarcoma gyorsan növekvő, agresszív daganatos sejtekből áll, amelyek főként a hosszú csontokat támadják, például a combcsontot vagy a sípcsontot. A kezelés kemoterápiából és műtétekből áll, de Zeve esetében a terápia nem hozta a várt eredményt, ami tovább nehezítette a küzdelmet.

A kisfiú 2024 szeptemberében kezdte meg a kezeléseket a londoni UCLH kórházban, ám az év elejére a kezdeti kemoterápia hatástalanná vált. A család azóta kísérleti kezeléseket és klinikai vizsgálatokat keres, hogy új esélyt adjanak fiuknak.

Néhány éjszaka azt kérdezi, mi lesz vele, mennyi ideig tart a kezelés, és mikor lesz vége. Mi mindig az igazat mondjuk neki, de próbálunk nem túl részletesen belemenni.

A rákbetegség mindent átírt

Zevének a diagnózis után el kellett búcsúznia megszokott élettől. A nehézségek ellenére szülei mindent megtesznek, hogy a kezelések alatt is olyan életet élhessen, mint bármelyik másik kisfiú. A család még a hajhullásra is igyekezett játékosan felkészíteni:

Azt mondtuk neki, hogy egy ideig olyan haja lesz, mint apának.

Zeve ma már bátran vállalja megváltozott külsejét, és legutóbbi iskolai fotóin is sapka nélkül szerepelt.

Nem fogok sapkát viselni a képeken, mert szeretném megmutatni a saját gyerekeimnek, min mentem keresztül.

A betegség a család életmódját is teljesen átalakította. A korábban szigorúan korlátozott képernyőidő ma már sokkal kevésbé fontos, mivel a kisfiú mozgása erősen korlátozott. Zeve sokat néz YouTube-videókat, sőt saját Fortnite gaming csatornát is indított.

Zeve a Mirror szerint minden nehézség ellenére továbbra is ragaszkodik az iskolához is, amennyire állapota engedi: a kemoterápiás kezelések között néhány órára bejár az iskolába, főként a barátai miatt.

 

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