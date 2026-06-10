Fény derült Horváth Tamás perverz szenvedélyére: „Már simogatja közelről az asszony”

A dunaújvárosi énekes igazi Dragon Ball rajongó, már két vitrinre való gyűjteménye van. De most két új szerzeménnyel bővült Horváth Tamás kollekciója, csak kérdéses volt, párja mit szól hozzá…

Horváth Tamás felesége nem igazán tud azonosulni párja gyűjtőszenvedélyével (Fotó: Facebook/Horváth Tamás)

Horváth Tamásnak 10 milliós játékgyűjteménye van

Nem szégyelli a népszerű előadó, hogy gyermekkorában mélyszegénységben éltek. Pár éve Horváth Tamás megmutatta rajongóinak a már omladozó házat, ahol felnőtt és az utcát, ahol csak szegények laktak, mert büszke arra, hogy onnan ki tudott törni.

„Ez a ház, ami mögöttem van, akkor sem volt szebb állapotban, azon kívül, hogy voltak ablakok. Volt egy kis vécénk, fürdőszobánk sosem volt, mindig kályhán melegítettük a vizet és lavórban fürödtünk este. Tudjátok, azért mondom ezt el nektek, mert mérhetetlenül büszke vagyok rá, hogy ilyen szegény sorból jövök. És azért vagyok rá büszke, mert tudom, hogy ha hiszünk a céljainkban, a vágyainkban és teszünk érte, akkor bizony bármit elérhetünk. [...] Büszke vagyok arra, hogy igenis lehet a semmiből kezdeni.”

Az énekes gyűjtőszenvedélye is gyerekkorából datólódik. A Nagy Duett zsűritagja mindenért hálás volt, amit akkor anyukájától kapott, de egyik karácsonykor majd kiugrott a bőréből, amikor egy apró manga figurával lepte meg Tomit, aki hatalmas Dragon Ball rajongó volt. De akkoriban az is nagy dolog volt, ha minden este került kenyér az asztalra.

Gyerekkoromban jelentek meg először Magyarországon ezek a játékok, de nekünk nem volt pénzünk rá. Anyukám tudta, mennyire szeretnék egyet, így spórolt és egyik karácsonyra 1790 forintért vett nekem egyet. Akkor megfogadtam neki, hogyha nagy leszek és lesz elég pénzem, az összes Dragon Ball figurát begyűjtöm. Amit a teljes kollekcióhoz kötelező lett volna begyűjtenem, az 120 darab figura, de mostanra már 800 van. Van olyan, amiből összesen a világon 100 darabot gyártottak. Abból a szériából a 13. helyezett 12-13 millió forintért kelt el Amerikában egy liciten. Nekem ugyanebből a szériából a negyedik van meg, ami még különlegesebb és annál jóval többet ér!

– mesélte a Ripostnak korábban az énekes, elárulva, hogy hatalmas harcokat vív a neten az egyes darabokért, amik elérték a tízmilliós értéket.