Sokkoló vonatbaleset történt Apagynál: a mentőhelikopter már a helyszínen - Fotók

Egy személyautó és egy vonat ütközött Apagy és Napkor között, a Szökéskúttanya közelében – közölte a katasztrófavédelem. A vonatbaleset során a gépkocsiba egy ember beszorult, akit a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emeltek ki. A szerelvényen tizennégyen utaztak, számukra mentesítő vonat érkezett a helyszínre. A mentéshez mentőhelikopter is riasztást kapott.
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Nyíregyháza–Vásárosnamény vonalon hosszabb eljutási időkre, valamint Nyíregyháza és Ófehértó között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani péntek délelőtt a baleseti helyszínelés és műszaki mentés idején.
