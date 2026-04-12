Megrázó vallomás: Harrison Ford így küzdött meg súlyos depressziójával

Megrendítő vallomással sokkolta rajongóit a 83 éves legendás színész, Harrison Ford a Hollywood Reporter „Awards Chatter” podcastjének csütörtöki adásában.

A 83 éves színész, Harrison Ford súlyos depressziójáról vallott és arról, hogyan sikerült leküzdenie

Harrison Ford már fiatal éveiben magába zárkózott

A színész a podcactben részletesen kifejtette, hogy miképpen küzdött meg a depressziójával az egyetemi évei alatt.

Felkeltem az egyszemélyes ágyamból, odamentem a telefonhoz, rendeltem egy pizzát, visszamentem, és az ágyban feküdtem, amíg meg nem érkezett. Megettem a pizzát, a dobozokat a sarokba dobtam, majd visszaaludtam

- kezdte mesélni a színész.

Amikor ritkán mégis elment órára, akkor megérintette az épület ajtaját kívülről, majd megfordult és visszasétált.

Nemcsak depressziós voltam. Azt hiszem, beteg voltam. Társadalmilag beteg voltam, pszichológiailag nem voltam jól

- magyarázta.

Elmondása szerint soha nem talált közösséget az egyetemen - egészen addig, amíg nem vett fel egy drámaórát, hogy javítsa a jegyeit. Nem tudta azonban, hogy az óra nemcsak olvasásból és színdarabok elemzéséből áll, hanem színészi játékból is. Ez volt az első színészi tapasztalata - írja a Page Six.

Olyan dolgokat csináltak, amelyeket addig nem igazán értettem, történeteket meséltek az életről, és ezek a történetek segítettek megérteni az emberi viselkedést. Úgy érzem, végül megtaláltam a helyem a történetmesélők között. A történetek adtak fókuszt és lehetőséget arra, hogy valaminek a részese legyek egy közösségben. Ez teljesen megváltoztatta a világomat, az életemet

- emlékezett vissza a színész.

A podcastban a színész arról is beszélt, hogy nem lett volna ilyen nagy karrierje az olyan korai filmek nélkül, mint az American Graffiti, The Conversation és az eredeti Star Wars.

Azért kaptam főszerepeket, mert a filmek, amelyekben szerepeltem, sikeresek lettek, és ez a siker vitt tovább. És ez végigkísért, de a siker nagy része az, hogy jókor voltam jó helyen, szerencse és kitartás

- zárta gondolatait.