Harrison Ford szexuális életéről vallott

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 16:15
A Star Wars Han Solo-ja mindenkit meglepett legutóbbi interjújában. Harrison Ford pikáns vallomást tett szexuális életéről.
Fekete Ágnes
A 83 éves színész meglepő és kifejezetten pikáns vallomást tett legutóbbi interjúban. Harrison Ford, aki olyan ikonikus filmek sztárja, mint a Star Wars vagy az Indiana Jones, váratlanul a hálószobai titkairól kezdett beszélni. 

Harrison Ford pikáns vallomást tett szexuális életéről
Harrison Ford pikáns vallomást tett a szexuális életéről  / Fotó: CraSH /  Northfoto

Harrison Ford szexuális életéről vallott

Harrison Ford a Jimmy Kimmel Live! című késő esti műsor vendége volt, ahol a beszélgetés váratlanul egészen intim témára terelődött. A műsorvezető ugyanis rákérdezett arra, hogy a színész hallgatta-e valaha saját filmjeinek zenéjét romantikus pillanatok közben. A 83 éves színész azonban nem jött zavarba. Sőt, meglepően őszinte választ adott:

Természetesen előfordult már.

A közönség azonnal nevetésben tört ki, Harrison Ford pedig tovább fokozta a hangulatot egy humoros megjegyzéssel. Elárulta, hogy nincs kifejezetten kedvenc filmzenéje ezekhez a pillanatokhoz, számára inkább maga a filmkészítés folyamata jelenti az igazán különleges élményt. A színész szerint a forgatás az a pillanat, amikor minden a legjobban működik:

Amikor már a kész filmet látod, addigra mindent elrontottak.

Harrison Ford 2026. március 1-jén életműdíjat kapott az Actor Awards-on
Harrison Ford 2026. március 1-jén életműdíjat kapott az Actor Awards-on / Fotó: CraSH /  Northfoto

Harrison Ford Calista Flockhart-tal való szerelme

A 83 éves színész ritkán beszél a magánéletéről, éppen ezért is volt meglepő, hogy ilyen könnyedén megnyílt a szexuális életéről. Harrison Ford 2010-ben házasodott össze Calista Flockhart színésznővel, akivel hosszú évek óta stabil kapcsolatban élnek. A Star Wars Han Solo-ja legutóbb a 2026-os Actor Awards-on köszönőbeszédében vallott nyilvánosan arról, hogy mennyire hálás feleségének a rengeteg támogatásért, amit tőle kap. 

Harrison Ford és Calista Flockhart 2010. június 15-én házasodtak össze
Harrison Ford és Calista Flockhart 2010. június 15-én házasodtak össze / Fotó: CraSH /  Northfoto

Harrison Ford életműdíjat kapott

A 83 éves színész több mint öt évtizede a filmipar egyik legnagyobb ikonja. Olyan legendás karaktereket alakított, mint Han Solo a Star Wars filmekben, vagy az Indiana Jones kalandfilmsorozat főszereplője. Ezek a szerepek generációk számára tették felejthetetlenné a nevét. A sztár karrierje azonban még most sem ért véget. A közelmúltban Harrison Ford életműdíjat kapott egy rangos szakmai eseményen, ahol arról beszélt, mennyire hálás azért, hogy még mindig dolgozhat a filmiparban. A sztár szerint a történetmesélés különleges módon képes összekötni az embereket, és ez az, ami miatt még mindig szenvedéllyel végzi a munkáját.

 

